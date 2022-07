El accionar de una madre en Reino Unido fue celebrado por los usuarios de TikTok con quienes compartió la experiencia que debió atravesar. Samm Jane contó a través de un video cómo se enteró que su hijo le hacía bullying a su compañera y la medida que tomó para que se disculpara con ella.

Las autoridades del colegio ubicado en la ciudad de Warwickshire se comunicaron con la mujer para comentarle el comportamiento del niño. “Recibí una llamada de la escuela de mi hijo para informarme que había estado peleando con una niña. Me dijeron que no sabían exactamente lo que había estado diciéndole, pero me aseguraron que Dave había estado enviando mensajes de texto desagradables a una de las chicas de su clase”, contó.

De esa manera, Samm Jane se enteró que su hijo le hacía bullying a su compañera y decidió tomar una ejemplar decisión. Cuando el niño llegó a su casa, le pidió su celular para investigar y allí se encontró con una conversación que la dejó sorprendida. “No quiero volver a ver tu cara fea en la escuela. Tu cara fea y tu cuerpo gordo me ofenden”, era uno de los mensajes.

Ante la agresión, la niña le contestó: “deja de ser malo conmigo”, pero el nene continuó agrediéndola e incluso le mandó un mensaje de voz en el que le decía que era “repugnante”.

“Estaba temblando de ira. Estaba furiosa”, manifestó Samm Jane en el video. Fue tras esa situación cuando interceptó a su hijo y le cuestionó: “¿A qué estás jugando?”.

“Le dije a Dave que íbamos a disculparnos. No solo con la niña, sino también con sus padres, sus tías, sus tíos, quienquiera que estuviera en esa casa”, explicó la mujer.

Y así fue. Además del pedido de disculpas a toda la familia de la niña, Samm hizo que su hijo tomara el dinero de su cumpleaños para que le compre flores y chocolates. “Lo acompañé a la casa de la niña, yo estaba furiosa. Llamé a la puerta y la chica abrió. Le pregunté si sus padres estaban adentro, y ella los trajo a la puerta”, señaló. Cuando los padres salieron, ella les contó todo lo sucedido y el niño le pidió disculpas a toda la familia. “La nena aceptó las disculpas, él le dio las flores y los chocolates y yo le dije: ‘Él nunca más te hablará así’”, concluyó la madre.

