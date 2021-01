Como Tom Hanks en “La terminal”, Aditya Singh, de 36 años de edad, pasó tres meses viviendo en un aeropuerto, por miedo al coronavirus. En este caso, no quedó varado como el personaje de la película, sino que eligió quedarse, pensando que evitaría en contagio.

Aparentemente, el hombre llegó al Aeropuerto Internacional O’Hare en un vuelo desde Los Ángeles, donde reside habitualmente, el 19 de octubre. Preso del miedo al coronavirus, no quiso regresar a su hogar.

Gracias a que encontró una credencial de un director de operaciones, pudo sortear varias veces los controles del lugar, haciéndose pasar por un empleado. Pero el sábado pasado, ya no pudo sostener la mentira y fue arrestado.

Singh no tiene antecedentes penales, pero debió comparecer ante el juez el domingo, que no podía creer lo que le decían. “¿Usted me está diciendo que un individuo no autorizado, que no forma parte del personal, estuvo viviendo, supuestamente, en una zona segura de la terminal del aeropuerto O’Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y no fue detectado? Quiero entenderle correctamente”, le preguntó el Juez Ortiz al fiscal.

El miedo al coronavirus no fue suficiente motivo para el juez, que determinó: “Basado en la necesidad de que los aeropuertos sean absolutamente seguros para que la gente se sienta a salvo cuando viaja, encuentro que esas supuestas acciones lo convierten en un peligro para la comunidad”. Por el delito de allanamiento en una zona restringida de un aeropuerto y de un delito menor de robo, le prohibió la entrada al aeropuerto y le impuso una fianza de mil dólares.

Las autoridades del aeropuerto quisieron llevar tranquilidad a los pasajeros, y emitieron un comunicado: “Aunque este incidente sigue siendo investigado, hemos podido determinar que este caballero no representaba un riesgo de seguridad para el aeropuerto o para los viajeros”.