Una empresa madrileña publicó viajes con precios insólitos, que iban de los 4 a 10 pesos argentinos. Algunos compraron y ahora esperan para saber qué pasará con sus pasajes. Para el momento en que se dieron cuenta y dieron de baja la página, ya era tarde. Algunos oportunistas ingresaron al sitio web en el momento justo, cuando la agencia de viajes eDreams, de Madrid (España), tenía pasajes en avión a precios insólitos que iban de los 4 a los 10 pesos argentinos.

El periodista argentino Mauro Albornoz fue uno de los primeros en dar a conocer el error de la empresa, a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, publicó: “Hay un error con la web Edreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos”. Rápidamente, la gente respondió con asombro y, algunos, contando su propia experiencia con la situación.

Una usuaria de nombre Sofi, por ejemplo, comentó que “llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?”. Emiliano, por su parte, compartió una foto de la compra de dos boletos desde Roma a París por $3,40; con el comentario “aproveché la gran oferta”.

A ellos y varios compradores, también les llegó la confirmación de la compra de sus pasajes en sus respectivos correos electrónicos. Al respecto, el periodista Albornoz siguió el tema y explicó que “la página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”.

Una vez que eDreams pudo habilitar otra vez su página web, los precios volvieron a la normalidad y ya no se vio ninguna oferta insólita. Ahora, los usuarios esperan saber qué pasará con los pasajes que adquirieron. “La regla es oferta publicada, oferta respetada, pero hay que esperar comunicado de la empresa”, escribió Albornoz, aunque agregó que “la empresa puede alegar que el error es notorio ostensible y así cancelar los viajes”.

Por último, el periodista aclaró que los compradores de pasajes a 4 pesos “se unen para que les mantengan el pasaje”, y recordó una situación parecida que se dio en el pasado: “Despegar tuvo hace unos años un error similar y debió hacerse cargo”. En este caso, sin embargo, ya hay algunos compradores que están recibiendo la cancelación de los pasajes. Todavía es una incógnita cómo va a terminar el error que le podría costar miles de pesos a la agencia de viajes madrileña.