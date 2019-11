Nueva banda. De izq. a der., Josué Astorga, Matías Inostroza, Martina Flores, Javier Gómez y Emmanuel Páez; cinco talentos para un mismo sueño. Foto: Daniel Arias

Desde que comenzó a transitar escenarios en Mendoza y San Juan, cuando tenía 14 años, Martina Flores brilló con talento y estilo propio. A paso firme y con ideas claras ha ido erigiendo una carrera y un nombre en el medio. Entretanto, varias experiencias que contribuyeron a eso: su primer disco en formato digital -Despertar- en 2016, sus bandas, estar en la lista internacional de "30 EP's imperdibles" de Comunidad de Bandas, ser nominada a "La canción argentina", más escenarios y hasta "telonear" en San Juan a Ismael Serrano, a Alejandro Lerner y a Joan Manuel Serrat, entre otras cosas. En el último tiempo estaba dedicada a los acústicos, pero el 2019 tenía otro plan para la joven cantante, compositora, guitarrista y tecladista, nacida en una familia de músicos que siempre le ha dado su apoyo. Javier Gómez, ex Elefante y ex bajista de Huaykil, que además dirige el Cine-Teatro Municipal (donde Martina participó del tributo a Cerati), le ofreció una banda para sumarla a su propuesta. Y luego de algunas charlas, la respuesta es obvia. Así nació Martina Flores y Verlámina adjunta, que Gómez armó con otros tres "grosos": en batería Matías Inostroza, que estuvo en el primer grupo de Martina, es percusionista de la Camerata San Juan, tiene su grupo Mundo Binario y colabora con distintos artistas. En guitarra, Josué Astorga, de vuelta en la provincia, productor de artistas locales y nacionales. Y Emmanuel Páez, también en guitarra, que fue parte de Gato Naranja & The Funky Stars. Luego de probar motores con éxito desde septiembre a la fecha, el combo tendrá su presentación oficial el sábado 16 en London Bar (ver aparte).



"Yo conocía ya a Martina, un día la vi tocando sola y le propuse esto, porque me gusta lo que hace y que estuviera tan metida en su proyecto. Además yo hace tiempo tenía ganas de estar en un proyecto en San Juan, con visión de futuro y apostar todo a eso. Bueno, la idea era armarle la sonoridad de banda, sumarnos a sus canciones, a su manera de componer y decir. Busqué especialmente a los chicos, que son grandes músicos, funcionó y vamos aprendiendo cada día", comentó a DIARIO DE CUYO Gómez, que equipó su estudio para recibir a esta promesa, con la que también quieren probar suerte afuera. "Lo vamos a intentar y estamos convencidos y felices con eso", agregó.



Canciones de los discos anteriores de Martina, algunas reversionadas -ya que la banda tiene un estilo más rock-pop- y temas nuevos serán parte de este estreno oficial de la banda, en el que todos trabajan sin mirar el reloj.



"Estoy muy contenta de estar trabajando con ellos, son músicos de la hostia realmente. Estoy muy agradecida, están haciendo que los temas suenen de una manera que nunca los había escuchado, con tanta fuerza... Siento mucha solidez y coherencia en las canciones y en los arreglos y me gusta mucho", expresó la joven, quien ratificó el entusiasmo compartido por las aspiraciones y proyectos conjuntos. "Tengo mucha esperanza de que sea para largo", sostuvo la artista, que siente que se abre una nueva etapa en su carrera. "Si tuviera que ponerla en palabras diría superación, energía, consolidación, maduración..." enumera como pensando en voz alta, y consciente de que siempre está buscando superarse, sin cambiar su identidad.



"Creo que mi esencia son mis canciones, mis melodías y mi voz. De ahí en más siempre estoy abierta a lo que pueda ir sucediendo, a explorar otras sonoridades dentro del género que hago", se explayó Martina, quien cree que "todas las cosas que a uno le pasan, uno las está buscando; y esas cosas también lo están buscando a uno". "Creo que hay algo de eso en todo esto", concluyó.



El dato



Martina Flores y Verlámina adjunta. 16/11, 22.30 hs, London Bar. Invitados: dos músicos importantes en la carrera de Martina: Juan Carlos Rubio y Lucio Flores.

Ellos dicen



Josué Astorga

Trabajar con Martina es muy cómodo ya que maneja un lenguaje musical muy claro y sabe muy bien lo que quiere. Ya viene con una propuesta musical, como cada uno de nosotros; y eso lo hace interesante. Nosotros escuchamos el tema de Martina, hacia dónde va con lo que dice, con su melodía y empezamos a trabajar en cómo enriquecer la canción; y así van surgiendo cosas muy lindas.



Matías Inostroza

Martina siempre está regalándonos música para poder trabajar sobre ella, eso es una motivación para el grupo. Estoy entusiasmado porque es un proyecto con músicos que admiro y respeto muchísimo y que además son amigos y buenas personas. Un proyecto donde tengo libertad para proponer y volcar mi creatividad junto a mis compañeros y eso me hace sentir muy cómodo.



Javier Gómez

Son todos increíbles músicos y excelentísimas personas. Estamos convencidos de que el proyecto va a funcionar porque lo hacemos con mucho amor y admiración entre nosotros, y está buenísimo. Hay en mi caso una obvia diferencia de edad y de cosas que hemos escuchado y eso está siendo genial, porque es un rico intercambio. Y hay un montón de cosas en común, y coincidencias enormes.



Emmanuel Páez

Trabajar con Marti es muy fácil, la verdad; es divina y tiene un talento enorme, la música fluye. Tene un potencial enorme y su voz es inconfundible, apenas la escuchás, ya sabés que es ella. En lo personal, su propuesta artística a mí me encanta y obviamente me siento muy cómodo en la banda; y es por eso que estamos apostando a este proyecto. Es un placer gigante compartir con todos.