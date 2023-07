Este domingo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Masterchef, el ciclo conducido por Wanda Nara que terminó de grabarse hace unos diez días. Y los miembros del jurado, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, se mostraron entusiasmados a la hora de anunciar que al término del programa quedarían solo cinco participantes en carrera.

En primer término, Rodolfo, Aquiles y Rodrigo, los ganadores de las tres estrellas de la semana, tuvieron que competir entre ellos para saber quien subiría directamente al balcón. Y el desafío que les plantearon fue realizar un panqueque de manzana en 12 minutos, con los ingredientes que tenían sobre sus islas. Con el tiempo cumplido, llegó el momento de la degustación y los chefs decidieron que quien continuaba una semana más en el reality sería el periodista conocido como Rudy.

Así las cosas, los otros dos participantes se reunieron con Antonio, Daniela y Estefanía para la prueba decisoria del día. La consigna fue elaborar un plato salado que contenga carne y una preparación dulce en 70 minutos, más los 3 del mercado. Pero el tiempo que le dedicarían cada plato y el orden en el que lo harían, lo decidirían cada uno de ellos y deberían marcarlo de antemano en los relojes que tenían en sus mesadas.

A medida que los concursantes iban llevando sus primeros platos, los chefs iban degustando y tomando nota sobre los resultados. Finalmente, con el tiempo cumplido, llegó el momento de la definición. Y, después de deliberar, el jurado decidió quién sería el eliminado de la noche. En primer lugar, fueron salvados Daniela, Estefanía y Rodrigo. Así las cosas, la definición quedó entre Antonio y Aquiles.

“Hoy uno de ustedes dos va a abandonar para siempre las cocinas de Masterchef”, anunció Betular, para luego dar el nombre de Aquiles. “Hoy entré a la gala teniendo la posibilidad de salvarme, y me termino yendo de la competencia...La vida no sé si es cruel, pero la vida es. Y es con sus circunstancias. Hoy me tocó así “, dijo el estudiante de Relaciones Internacionales en el backstage.

Martitegui, entonces, le dedicó unas palabras. “Sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, una forma de ver la vida y una ironía muy inteligente. Realmente, fue un placer conocerte. Sos un masterchef para mí. Felicitaciones por haber llegado hasta acá, porque realmente tenés algo único y un talento admirable”, le dijo el cocinero. Betular le aseguró que se sentía reflejado en muchas de sus actitudes. Y Donato le remarcó que lo importante no era “estar en lo más alto sino estar a la altura”.

“En primer lugar quiero agradecerles a ustedes tres (el jurado) y a todo este equipo que no se ve y me ha acompañado durante todo este trayecto. Para mí fue novedoso, loco, distinto...Quiero agradecerte a vos, Wanda, que sos una mujer espléndida y ejemplo de muchas. A mis compañeros, que a muchos los quiero y tengo un grupo de amigos en Buenos Aires. Lo que yo me llevo de esta experiencia, que fue un poco mi misión, es aprender divirtiéndome y jugando. Así que muchísimas gracias”, concluyó Aquiles antes de dejar su delantal para retirarse de la cocina en medio de un gran aplauso.