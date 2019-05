"Avengers: Endgame" se perfilaba como un tanque y la apreciación fue confirmada el mismo día del estreno, cuando se convirtió en la primera cinta que superó los 1.000 millones de dólares en su desembarco en los cines y le arrebató el récord del mejor debut internacional de la historia nada menos que a su predecesora "Avengers: Infinity War" (2018), que había marcado 640,5 millones de dólares. Pero ese hito no era suficiente para los superheroicos -y supertaquilleros- vengadores de Marvel, que en apenas un par de semanas desde su estreno el 22 de abril, lograron desplazar a Titanic en el podio de las películas más vistas de la historia del cine mundial: con su excelente performance, se acomodaron sobre el segundo puesto detrás de la todavía campeona "Avatar". Pero considerando que las aventuras en Pandora cerraron las cuentas en US$ 2.788 millones y que el juego aún no se termina para Endgame y ya lleva más 2.189 millones, muchos se animan a predecir que estamos delante de la historia que puede arrebatarle la corona.



En estas cifras colosales del filme protagonizado por Robert Downey Jr sin dudas jugó un papel importante lo que sucedió en la populosa China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Allí, la última entrega de la saga se transformó en el filme extranjero más visto de su historia, según datos de la Administración Estatal de Cine de ese país; y el dato de peso es que allí el cine local es hegemónico (reservándose el 62 por ciento de los espectadores que asisten a salas). La constelación de superhéroes liderada por Iron Man y Captain America -que tiene un reparto estelar que incluye, entre otros, a Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña- también batió marcas del mejor estreno en 44 mercados internacionales, como Canadá, Australia, Corea del Sur, Brasil, México, Reino Unido-Irlanda y España. Y vale saber que Argentina -que está en la nómina- también aportó su granito de arena: ya suma más de dos millones de espectadores y en los primeros cuatro días cortó 1,1 millones de tickets. Sí, el país no escapa a este fenómeno que atraviesa continentes, que ya ostenta el cartelito de ser el mejor arranque en la pantalla grande por estas latitudes.



"Pusimos nuestro corazón y alma en 'Avengers: Endgame' esperando contar una historia que inspirara al público en todo el mundo", dijeron días atrás los directores Anthony y Joe Russo en un comunicado publicado por Disney. "Nuestra familia del reparto y el equipo se sintió honrada de que se le confiara llevar a su fin a la saga. A Kevin Feige (presidente de Marvel Studios), todos en Disney y Marvel, y a la increíble y global comunidad de fans, gracias", añadieron las cabezas de la película, que tiene un logro aún mayor: hacer que la inmensa mayoría de sus fanáticos vuelva contenta a casa.



EL DATO

Ellos dicen

Maximiliano Martín Escritor

Me gustó muchísimo porque potencia los aciertos del Universo Cinematográfico de Marvel a lo largo de los años y corrige la carencia de un villano contundente con un Thanos que logra hacer sentir a los Vengadores y al espectador que todo está perdido. Hay una parte de la historia que es un emocionante homenaje a los diez años de películas y nos muestra que, al igual que nosotros, los héroes han cambiado a través del tiempo. También pienso que cerraron maravillosamente las tramas individuales de ciertos personajes y potenciaron a otros de cara al futuro. Endgame es de esas películas que hay que ver obligadamente para entender por qué tantos nerds estamos felices.

Jorge Amaya Fotógrafo

Comparto la pasión Marvel con mis hijos. Disfrutamos todo este camino hasta terminar una etapa en esta película. Entre muchos recuerdos de su niñez va a estar Marvel y todo lo que queda. Vimos la película con sala llena, donde la gente aplaudió y gritó en tres momentos, fue genial. Técnicamente marcaron un antes y después en películas de acción. Para los fanáticos es un disfrute y melancolía muy buenos. No me decepcionó nada. Lo que más me gustó fue la elección de los personajes de cada uno de los superheroes. El toque de humor, lo emotiva para los que seguimos todo el proceso. Y sí, la vamos a ir a ver de nuevo. Vida eterna a Stan Lee.

Paulo Vera Actor

Épica, emotiva... Nunca se acaba la acción. Por momentos te pone como ver la final de un mundial de fútbol.

>> Recaudación



Avatar (2009)

2.788 millones de US$ en total

Endgame (2019)

2.189 millones de US$ por ahora

Titanic (1997)

2.187 millones de US$ en total