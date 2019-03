Cantor. Claudio Rojas se prueba con un disco de temas compuestos por él.

Hace tiempo que Claudio Rojas coquetea con el lápiz y el papel, componiendo sus propias canciones, y aunque ya grabó algunos, este año alumbrará el primer álbum compuesto íntegramente por temas de su autoría.



Son 15 o 16 canciones que pertenecen a distintos géneros. Porque aunque el CD se llamará Tanguero, cuyano y cantor, hay tangos, por supuesto, y algunos temas de folclore (como la tonada Los detalles). Pero también tendrá cuarteto, con Bendito sol sanjuanino, y hasta una canción con base electrónica.



"Tiene tonada, cuarteto y tangos que estoy haciendo que la gente aún no conoce. Es una propuesta cien por ciento de mi autoría. Será un disco que tendrá de todo, voy a mostrar todo lo que puedo hacer", comentó el intérprete y cantautor a DIARIO DE CUYO sobre este trabajo discográfico que viene grabando desde 2017 en el estudio de Javier García (Oveja Negra), quien es el encargado de la producción musical de varias de las canciones y Jonatan Vera tuvo a su cargo los arreglos de los tangos y canciones folclóricas.



A la hora de pensar en el título del álbum, Rojas contó que pensó en hacerse eco de la respuesta que él percibe de la gente. "Iba a ponerle Aquí los espero, con doble sentido, por un lado destinado a la gente que me acompaña a los shows y me apoya.. y por otro a los que no lo hacen, a los que me critican y no les gusta para nada lo que hago. Yo agradezco tanto a la gente que me quiere y me sigue, como a la gente que no. Creo que para un artista lo peor que te puede pasar es pasar desapercibido. Entonces son tan bienvenidas las palabras de aliento como las críticas", explicó Rojas, que finalmente se decidió por "Tanguero, cuyano y cantor".



La presentación del disco -que ya tiene varias canciones colgadas en Youtube- será en mayo y contará con la participación de Jonatan Vera, Javier García como músicos y la actuación de la pareja de baile Recuerdo Pasional y de Las Musas milongueras.