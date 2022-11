Las sorpresas que Coldplay se trae para el público argentino no paran y a minutos de su última presentación en River Plate, Chris Martin entregó una perlita para hacer estallar de la emoción a los fans propios y a los de Soda Stereo.

Es que el conjunto británico subió al escenario del Monumental a Zeta Bosio y Charly Alberti en la penúltima noche en nuestro país, para tocar no solo ‘De música ligera’, sino también ‘Persiana americana’ y ‘Yellow’.

Además, el último tema que las dos agrupaciones interpretaron sobre el escenario –'Yellow’- contó con una emotiva dedicación implícita a Gustavo Cerati: “Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están”, dijo Martin en inglés mientras señalaba al cielo, y agregó en castellano: “No sé la palabra en español”. Enseguida Zeta le susurró al oído cómo sería la frase y este le dio el micrófono. “Para los que ya no están”, afirmó el bajista.

Pues ahora, el vocalista inglés volvió a capturar el corazón argento con una acción tan simple que enamora: se tatuó en su brazo ‘Gracias totales’.

Desde la cuenta Coldplay Argentina se replicó la foto publicada por el Instagram de Zina_Samoletova, la encargada de realizar el tatuaje. La misma tenía la siguiente descripción: “Was very speasial client today. In a very special place” (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: “He asked me to do all freehand” (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).

Para dimensionar lo que representa el gesto del líder de Coldplay solo hay que referenciar los demás tatuajes que lleva en su cuerpo: uno para cada hijo - Appley Moses-, otro para su actual pareja, Dakota Johnson, y el cuarto es una frase de la canción Working on a Dream, de Bruce Springsteen.