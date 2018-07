Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar que este año en Bailando por un Sueño se implementará el Video Assistant Referee(VAR). En Los Ángeles de la Mañana revelaron quién será la persona que estará a cargo de la revisión.

Para ponerle más pimienta a la pista más famosa del país, Marcelo Tinelli anunció que las reglas del Bailando cambiarán al implementarse, al igual que en el fútbol, el polémico VAR.

Tal como sucedió con el puntaje 0 en su momento, esta novedad va a dar qué hablar.

Este año en el #Bailando2018 vamos a implementar el VAR. Voy a ser el Pitana del Bailando jaja. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 18 de julio de 2018

“Este año en el #Bailando2018 vamos a implementar el VAR. Voy a ser el Pitana del Bailando jaja”, escribió el conductor en Twitter.

Luego, en Los Ángeles de la Mañana revelaron que Lourdes Sánchez será la responsable de controlar los movimientos fuera de tiempo y música de los participantes.

“Puede complicar a los participantes y al jurado”, dijo el conductor de LAM.

La idea es que la bailarina haga su devolución después de la performance y antes que la del jurado, por lo que su evaluación puede cambiar después el puntaje que ya habían pensado Marcelo Polino, Ángel De Brito, Florencia Peña y Laura Fernández.

“Voy a ser una molestia para el jurado. Por ejemplo, si baila Jimena Barón yo voy a decir que estuvo fuera de tiempo en la coreografía. Va a ser antes de la devolución del jurado. Yo después podría corregir la devolución de Laurita Fernández, vamos a ir viendo…”, dijo Lourdes. Y agregó: “Voy a ser como un referí. Me gustaría también tener un silbato. Me encantaría estar siempre con el micrófono abierto.Pero eso todavía no está definido”.