Siempre fue una excelente compañía. Maestro, amigo de aventuras, caricia para el alma, cómplice perfecto... ¿Quién no se apuró a quitarle el plástico para hojearlo y quién no recuerda con cierto fastidio aquel que prestó y nunca le devolvieron? ¿Quién no lo terminó de un tirón en una noche y cuántos decidieron zambullirse en ese mar de páginas, cualquiera fuera el tiempo que demandara? En todos sus formatos, un libro es un gran aliado, ni hablar en estos tiempos sin tiempos. Y si bien para los aficionados a la literatura en general hay varios preferidos, con algún esfuerzo se puede rescatar uno que por algún motivo se recorta un poquito más. Esa fue la consigna que DIARIO DE CUYO le planteó a un grupo de artistas sanjuaninos, que revelaron cuál es su título favorito para celebrar hoy el Día Internacional del Libro (ver aparte).



La fecha



Argentina tiene en junio su Día del Libro y de los Derechos de autor, pero a nivel mundial se celebra el 23 de abril, conmemorando las muerte de tres pilares de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

María Elina Mayorga / Directora coral



Es difícil elegir un libro. Cada autor y cada libro tienen su personalidad, su riqueza de lenguaje, su perfume. Y me decidí justamente por El perfume. Historia de un asesino, de Patrick Süsskind. Me sedujo la originalidad del planteo de Süsskind. Somos seres básicamente visuales. Sin embargo, el protagonista percibe e interpreta el mundo exclusivamente a través del olfato. Su vida emocional, signada por la sensualidad, la violencia, la búsqueda obsesiva del poder y de la seducción transcurre en el mundo de los olores. Todo ello nos sumerge en un universo extraño y fascinante. Otro componente extraordinario de la novela es la detalladísima reconstrucción de época, pues la acción sucede en la Francia del siglo XVIII. No menos importante es la magistral narrativa de Süsskind. La acción se desarrolla con el ritmo y el atractivo de un thriller y nos atrapa desde el primer párrafo. Una gran novela.





Andrea Huertas / Actriz, dramaturga



Un libro que podría elegir como joya preciada es Prosa Completa, de Alejandra Pizarnik. Controvertida, polémica, su poesía se caracteriza por un hondo intimismo y una severa sensualidad. Murió en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972. Ese día que tomó la trágica decisión de suicidarse, nacía yo. Fue al descubrir su poesía que encontré una gran conexión entre sus textos y mi historia, atravesada también por la poesía, textos teatrales y mi propia escritura. Su obra formó parte de algunos textos de mis puestas en escena, que permitieron darle vida en el espacio a cuerpos, donde la vida, la libertad y la muerte se exaltan. Es tan profundamente devastadora su palabra que logra develar el misterio del vacío y el de la oscuridad. La conexión es a nivel creativo. La profundidad y el sentido de cada palabra en su obra transmite la pasión con la que vivió. Ese punto también me conecta con ella.





Katy Martínez / Cantautor



En mi vida artística la lectura ha sido un eje fundamental para componer mis canciones y seguir creciendo dentro del plano autoral e intelectual. Mi historia con los libros empezó en secundaria: La Odisea y la Iliada me hizo sumergirme tanto en ella, que aún recuerdo que me sentía dentro de la misma. La cito por ser la que originó mi amor por la lectura, pero hay un libro con el que me encuentro otra vez compartiendo mis horas y con el que me siento identificado. Me considero un amante del "sanjuaninismo" en todas sus expresiones y Raúl de la Torre con su Perfume de Eucaliptus me propuso adueñarme de esas páginas como si fueran un reflejo de mi propia vida. Siento tremenda admiración, respeto y cariño por el maravilloso dúo Los Hermanos de la Torre, tanto que al entreverarme con estas líneas, me sentí parte de ellos también; por eso quiero abrazarlos desde la gratitud, desde la estima.



Rosana Balverde / Bailarina, coreógrafa



Mi favorito es Las voces del desierto, de Marlo Morgan. Me dejó una gran lección de vida. El viaje que emprende la protagonista es una enseñanza del desapego, algo que nos cuesta cada vez más. Lo que me cautivó es cómo la protagonista tiene que aprender a resistir y cómo a su vez esa resistencia trae dolor y angustia (rescato una frase que le dicen a ella en esos momentos: "Fija la atención en otra cosa"). Hoy más que nunca creo que ese libro que leí no hace más de un año marcó mi vida en una experiencia única que hoy nos toca vivir con la problemática del Covid-19; porque me sirvió para entender cómo resistir ante la problemática, cómo lo material no es lo esencial, a no darme por vencida ante la adversidad, a salir de mi zona de confort, a respetar las decisiones de los demás... y cuando creo que no puedo más; recuerdo el mensaje de los aborígenes y le presto atención a otra cosa.



Tony Berenguel / Músico



El Túnel, de Ernesto Sábato, es para mí una de las novelas más lindas que he leído en toda mi vida. Es la primera de este autor que leí, hace muchísimos años y ahora que estoy con mucho más tiempo por esto de la cuarentena por el coronavirus, y estoy revisando un poco todos mis libros, la pude leer de nuevo. Este señor tiene esa cualidad de escribir que siempre te va llevando en lo incógnito, mucho más en una novela negra como esta. Un libro realmente ágil y que me atrapó. Para mí es un momento donde uno puede llegar hasta a meditar y a descubrir la realidad de lo que escribió. La forma de contar que tiene Sábato es realmente impresionante, te va llevando hacia el paradigma de lo que es y de lo que la novela quiere decir. No voy a contar el final por razones obvias, pero si buscás un escritorazo, un escritor imaginativo, lo vas a encontrar en Sábato. En verdad la recomiendo muchísimo.



Dany Love / Actor, performista



Mi libro preferido es El código Da Vinci, de Dan Brown. Lo leí dos veces, como hago también con las películas que me gustaron. Ficción con muchas realidades, otras realidades de esas que nadie se animaba a expresar, otra forma de ver o entender los hechos y con el bonus que, cuando una expresión levanta polvo y es polémica y tiene algo que no quieren que sepamos, ya sea como estrategia o como realidad, está bueno de las dos maneras. Este libro me despertó la curiosidad y no paré a hasta saber de qué se trataba. Y así es que descubrí en el Código, en medio de una historia de amor entre un profesor y una tal Sophy, datos que despertaron mi curiosidad; y por ahí me hizo rever conceptos, formas, tradiciones que por respeto, por miedos o culpas, ni concebías que podían ser percibidas de otra manera.