Al conducir sus producciones musicales por un camino de expansión por fuera de las fronteras locales, Los Videla volverán a la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo hicieron hace poco en Cosquín y hace unos años en La Trastienda. Ahora, será otro punto más a favor que sumarán al trayecto. El conjunto sanjuanino -hasta ahora el único- fue invitado a participar del Festival Patria, que se desarrollará del 25 al 28 de mayo en nada menos que el Teatro Broadway de la avenida Corrientes. Su presentación será el sábado 27 del próximo mes y serán conducidos por los famosos locutores Marcelo Iribarne y Claudio Juárez. Se trata de la primera edición de un megaevento que reunirá a las figuras del folklore nacional emergente. De carácter federal, aquellos artistas que fueron revelación o se destacaron en las últimas ediciones de Cosquín, estarán compartiendo el escenario de una de las más prestigiosas salas del país. Los hermanos Noemí y Claudio se cruzarán con otros artistas de la talla de Pancho Figueroa, Enrique Espinosa, Paola Arias, Peteco Carabajal, Tawa, La Bruja Salguero, Bruno Arias, Guillermo Fernández y otros. En comunicación con DIARIO DE CUYO, Noemí manifestó un desborde de alegría al recibir la invitación de la organización del espectáculo. "Estamos todos muy contentos porque somos los únicos sanjuaninos convocados y para nosotros es importante, nos llena de orgullo, porque seremos los encargados de difundir la música cuyana, no sólo los sanjuaninos de Buenos Aires podrán vernos, también los puntanos y mendocinos están entusiasmados con esta noticia", dijo la cantante que todavía no podía creer la sorpresa que se llevó al enterarse que irán al Teatro Broadway. Sin embargo, no pierden el tiempo y se encuentran preparando lo que será su intervención. Para su fecha, ofrecerán lo más selecto de su repertorio autoral, más varias obras del cancionero popular cuyano y homenajes a la obra de Ernesto Villavicencio. A la ocasión, el dúo estará soportado por la dirección musical de Jonatan Vera en guitarra, Emanuel Rodríguez en batería y Carla Pereyra en bajo. "Será un gran momento y le pedimos a la Difuntita Correa y al Tata Dios que nos ayuden para que todo salga bien", expresó Noemí y señaló además que lograr estas actuaciones en Buenos Aires significa "que las puertas abiertas a los artistas provincianos son necesarias para hacernos visibles y este llamado nos llena el alma. Es la respuesta a la lucha de muchos músicos que venimos remando para tener un lugar. No hay que bajar los brazos, sabemos que es un camino muy duro, pero estos cariños que suceden, nos demuestra que la música argentina es federal y se hace lo mejor posible", comentó la cantante cuyana.

El festival será transmitido por todo el país por TV Pública y las entradas pueden reservarse por el sistema ticketek.