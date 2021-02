Darío Barassi retomó la conducción de 100 argentinos dicen tras recuperarse del Covid-19 y su regreso se convirtió en el país en tendencia en la red social Twitter.

"Hola, hola, buenas, bienvenidos a una nueva edición de 100 argentinos dicen, sí, qué lindo estar de vuelta, por favor, qué placer", arrancó Barassi apenas ingresó al estudio.

"Me tomo dos segundos para agradecerle sobre todo al canal, a Boxfish por el aguante, por bancarme, por ayudarme, acompañarme en el tránsito de esta enfermedad que la verdad que es un garronazo, la saqué liviana", destacó.

"Gracias a Dios, gracias a la vida, mi mujer, mi hija también. A ustedes, al público, que nos siguió haciendo el aguante todo el tiempo, de verdad gracias por estar, por hacerme el aguante, por tirarme la mejor", profundizó.

"No sé si lo merezco, creo que sí Luli, sí, me merezco ese amor. Sobre todo a Monchi, un fuerte aplauso para el señor Monchi Balestra, conductor original de este formato, que se puso la 10 y vino a hacernos el aguante, gracias Monchi por esos programas que me estuviste cubriendo. Si me tomo vacaciones lo puedo llamar a Monchi también ¿no? Inventamos alguna enfermedad y que venga Monchi a hacerme la segunda. Trato de meterle humor para tratar con liviandad al tema, pero sepan que me lo tomo en serio, más allá de todo", concluyó en su presentación Barassi.

El hecho que Barassi domine el rating a la tarde habla de como los argentinos amamos y celebramos el humor sano. Gracias por existir. @dariobarassi #100ArgentinosDicen ���� — B. | ✊�� (@barbieventuraok) February 11, 2021

Tendencia

La vuelta al frente del programa fue muy comentada en Twitter e hizo que el apellido del conductor sanjuanino fuera tendencia en la red social del pajarito.

El diagnóstico de Barassi se conoció a fines de enero, dos días después de que fuera cuestionado por asistir al boliche Bruto, una popular disco de Mar del Plata que estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de un escándalo por discriminación. “Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”, señaló el actor en ese momento sorprendido por cómo se filtró la información.

Para contar cómo atravesó la enfermedad, decidió hacer un video: “Hola gente, ¿cómo va? Como todas las comunicaciones oficiales yo las hago desde el trono, el baño, que es mi oficina. Este es un mensaje para todas las personas que me siguen en esta cuenta. Finalmente, mi familia y yo estamos terminando el tránsito del COVID-19 que, en mi caso que soy un tipo creyente y agradecido con Dios y con la vida, lo transitamos con relativa liviandad”.