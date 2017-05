Karina Jelinek había dicho hace unos días que Benjamín Vicuña -a quien se cruzó en Miami- era "un mirón". Tratando de aclarar sus dichos, la morocha intentó quedar bien con Eugenia "China" Suárez: "Jamás hablé mal de la China. Es bella y la admiro, además a mí también me gusta la palta", fue la explicación de Karina Olga. "Dije que considero que Vicuña mira mucho. Ella lo admitió y dijo que también me miró. Yo también los miré. ¿Si me parece lindo él? Los dos me parecen lindos", sostuvo la modelo quien además aseguró que sigue soltera.