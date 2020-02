Harvey Weinstein, de 67 años, fue declarado culpable de violación y agresión sexual por un jurado de Manhattan. Fue detenido y se enfrenta a una sentencia de hasta 25 años de prisión /REUTERS

Los miembros del jurado en el mediático e histórico juicio contra el caído rey de Hollywood Harvey Weinstein llegaron a un veredicto en el caso este lunes, tras cinco días de deliberaciones. Weinstein fue condenado por abuso sexual en primer grado, en base al testimonio de la ex asistente de producción de Project Runway Miriam Haley, y violación en tercer grado, en base al testimonio de la aspirante a actriz Jessica Mann.

Fue hallado culpable de dos de los cinco cargos y evitó la cadena perpetua. Quedó detenido y la sentencia se conocerá el 11 de marzo. Se enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel.

Weintein fue exculpado de los dos cargos más graves de agresión sexual depredadora y también de violación en primer grado en relación con Mann.

El panel conformado por siete hombres y cinco mujeres envió una nota a las 11:27 a.m. diciéndole al juez de la Corte Suprema de Manhattan, James Burke, que habían llegado a un veredicto. "Nosotros el jurado hemos llegado a un veredicto”, decía la nota.

Los cargos contra uno de los hombres más poderosos del cine provienen de los desgarradores testimonios de Miriam Haleyi, quien dijo que la forzó a tener sexo oral en julio de 2006 en su departamento de Soho, la estilista Jessica Mann, quien afirmó que Weinstein la violó en marzo en el hotel DoubleTree de New York, y la famosa actriz de Annabella Sciorra, quien acusó a Weinstein de violarla en el apartamento de ella entre 1993 y 1994.

El caso de alto perfil fue el disparador del nacimiento del movimiento #MeToo que ya suma un segunda victoria en la Justicia de EEUU tras la detención del comediante Bill Cosby, que fue condenado a entre tres y 10 años de cárcel en 2018 por violar a Andrea Constand.

“Este juicio, y la decisión del jurado de hoy, marca una nueva era en la Justicia", afirmó Tina Tchen, presidenta y CEO de Time’s Up, al conocer la noticia. “Tenemos una deuda de gratitud con Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young y a todos los Silence Breakers (Rompedores de silencio) por su valentía y resolución al enfrentar a este hombre en la corte. Seguimos creyéndolos, a todos ellos, y seguimos siendo solidarios con ellos ", añade la declaración de la abogada.

La reconocida actriz Rosanna Arquette, una de las denunciantes, recibió con satisfacción la condena por dos cargos de agresión sexual con Weisntein, diciendo que es una oportunidad para hacer la vida menos traumática a las víctimas de violación. “Agradecimiento a las valientes mujeres que han testificado y al jurado por ver a través de las tácticas sucias de la defensa Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas y no desacreditadas y para que sea más fácil que las personas denuncien a sus violadoras”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Donna Rotunno, defensora de Weinstein, dijo a la prensa que fue un “día agridulce” después de que su cliente fuera declarado culpable de dos cargos en su contra. “Estamos decepcionados. Los miembros del jurado llegaron sabiendo todo lo que podían saber sobre este caso. No pudimos encontrar un miembro del jurado que nunca hubiera oído hablar de Harvey Weinstein”. Y adelantó que apelarán el veredicto: “La pelea no ha terminado”.

El juicio, de más de un mes de duración, contó con el testimonio de Haleyi, Mann y Sciorra, así como con las declaraciones de Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young.

La vida del poderoso Harvey Weinstein cambió en octubre de 2017. Las sendas investigaciones periodísticas de The New York Times y The New Yorker, que detallaban los abusos sexuales cometidos por el gigante de Hollywood a decenas de mujeres, destaparon una conducta criminal y depredadora con complicidad de la industria.

La respuesta inmediata en las redes sociales fue: “A mi también” (#MeToo). Víctimas de agresiones sexuales por parte de Weinstein dieron origen a una nueva era, la era del movimiento #MeToo y del Time’s Up. Desde que se dieron a conocer las primeros testimonios contra el magnate, más de 90 mujeres han roto su silencio para denunciar que ellas también padecieron sus abusos. La mayoría de esos casos eran demasiado antiguos y habían prescrito. En dos años Weinstein fue expulsado de la Academia de Hollywood, se divorció de la diseñadora Georgina Chapman, con quien estuvo casado 10 años, y perdió todo el respeto de la industria de la que un día fue su amo.

El exitoso productor cinematográfico ayudó a llevar a la pantalla películas ganadoras del Oscar como “Good Will Hunting", “Pulp Fiction", “The King’s Speech”y “Shakespeare in Love” y nutrió las carreras de directores celebrados como Quentin Tarantino y Kevin Smith.

Este juicio no será el último para Weinstein. El 7 de enero la Fiscalía del distrito de Los Ángeles presentó cuatro cargos formales contra él por dos agresiones sexuales. Las autoridades alegan que Harvey Weinstein, de 67 años, violó a una mujer y abusó sexualmente de otra en noches consecutivas durante la semana de los Oscar en el año 2013. Una de esas mujeres declaró como testigo en el juicio en Nueva York.