Thelma Fardín, durante la conferencia de prensa, donde reveló el abuso. (Crédito: Foto captura)

"Sentí que tenía que hacer algo", dijo Thelma Fardín, conmovida, minutos después de que se hiciera pública su denuncia penal contra Juan Darthés por violación. La actriz tenía 16 años y el actor, 45, cuando durante una gira con la obra Patito feo, donde compartían elenco, abusó de ella.



Acompañada por un importante grupo de reconocidas actrices, Griselda Siciliani, Mirta Busnelli, Dolores Fonzi, Muriel Santa Ana, Jazmín Stuart y Lali Espósito leyeron cada una un párrafo del comunicado elaborado por Actrices Argentinas, colectivo que también integra la sanjuanina Emilia Claudeville (quien hace un tiempo acusó a Roberto Pettinato de acosarla sexualmente).



Luego, en un video, la actriz -que estaba presente en la conferencia- relató con lujo de detalles el momento en el que Darthés la violó. "Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no, Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", narró Thelma entre lágrimas en la filmación.



"En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo, a darme mucho amor", completó Thelma, que radicó la denuncia contra el actor en Nicaragua, por haber sido el lugar donde ocurrió el hecho.



"El tiempo del silencio se terminó", leyó Dolores Fonzi como parte del comunicado en el que criticaron el accionar de la justicia en casos de abusos.



El cierre fue de Muriel Santa Ana, que no leyó, y dijo: "Frente al cómo me ponés nosotros decimos 'mirá cómo nos ponemos', unidas, fuertes, frente a tu violencia y tu impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia para nuestra compañera, justicia para todas. Esto recién empieza", sentenció.



Calu Rivero y Anita Coacci también apuntaron contra Darthés por abuso sexual, aunque la de Thelma es la denuncia más grave hasta ahora.

Emilia Claudeville

"Es un reclamo de justicia real"



"Nosotras no esperamos nada, sólo queremos mostrarnos unidas y fuertes como colectivo con un reclamo justo de justicia, pero de justicia real, no patriarcal', dijo a este diario Emilia Claudeville, antes de acompañar junto a Actrices Argentinas la denuncia de Thelma Farín, en el Multiteatro.



La exmodelo y actriz, apuntó contra el medio artístico y el estado. "Son ambientes muy hostiles para hacer este tipo de denuncias. Sabemos que corremos el riesgo de perder trabajos. Creemos que juntas y apoyándonos entre nosotras es mejor, es posible', apuntó y pidió: "Que se dejen de naturalizar los comportamientos abusivos en nuestro trabajo. Que no haya más abuso, ni ningún acto de violencia de género. Como actrices necesitamos hablar del funcionamiento del universo que habitamos: nuestra profesión y nuestro medio' expresó la sanjuanina, que además consideró en Argentina podría haber consecuencias similares al cimbronazo ocurrido en Estados Unidos tras el escándalo del productor Harvey Weinstein, que motivó el movimiento MeToo.