Pintura, escultura, fotografía, arte textil y fotografía volverán a ser parte del renovado San Juan se viste de arte, que inaugurará su temporada 2024 el próximo 1 de marzo, en el Centro Cultural San Martín (España y Mitre). A diferencia del 2023, esta exhibición contará con un mayor número de artistas e incluso sumó el género audiovisual, con la finalidad de abarcar todas las ramas del arte, coordinada por Graciela Faedo.

"Es una muestra grupal en la que cada artista puede mostrar producción de su elección aunque, muchos trabajan en obras inéditas. Cada año van exponiendo diferentes hacedores, pero hay nombres que por su trayectoria es imposible dejar de convocar", expresó Faedo como responsable de la acción curatorial con la colaboración de Agostina Hebilla

Entre las personalidades convocadas, se encuentra Marcelo Uliarte que presentará su cuadro Por pampas estelares (un par de vaquitas). "Si bien, no está hecha en especial para esta muestra, es nueva. Pertenece a una serie temática que estoy produciendo y se desarrolla en pequeños planetas donde el taxi es el elemento en común", mencionó el gestor, que se desempeña con lápices de color sobre papel.

Y Beatriz Del Bono colgará un acrílico sobre madera confeccionado en relieve. "Es una pintura realizada, especialmente, para esta exposición que representa un lugar de encuentro donde se puede compartir nuestro quehacer y tener un panorama de lo que se está haciendo en el medio", destacó quien comenzó como discípula de Silvina Martínez con la que, en la actualidad, tiene una gran amistad.

"Siempre busco una imagen con calidad de impresión y definición", dijo Hugo Elizondo, fotógrafo que durante años perteneció al staff de DIARIO DE CUYO.

En tanto, en un proceso de experimentación con técnicas diversas, Isabel Fernández remarcó que es "fantástico juntar esta cantidad de artistas en un espacio con un valor tan importante como la Estación San Martín en estos tiempos de austeridad", por lo cual, estrenará un cuadro con una temática donde sobresale la "ruptura de estructuras.

Como uno de los noveles valores, atraído por las labores cotidianas, Facundo Gerez escogió una xilografía denominada A donde topa, no se olvide; que nació en 2020, durante la pandemia. "En ese momento, sólo podían trabajar los catalogados como esenciales, el resto no podía ganarse el pan del día, lo que me llevó a reflexionar sobre qué es esencial y que no", relató el joven que cursa el último año de Artes Visuales en la UNSJ, respecto a la pieza en la que plasma a un hombre cosechando uvas, con gamela al hombro, mirando desafiante al espectador.

Todos los artistas

El grupo coordinado por Graciela Faedo este año estará compuesto por Humberto Costa, Inés Lalanne, Isabel Fernández, Juan Failla, Pablo Henríquez, Pablo Yamamoto, Jorge "Pato" Marún, Jamile Apara, Laura Valenzuela, Leo Venerdini, Lucila Riofrío, Marcela Ivana González, Silvina Martínez, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, María Rosa Plana, Mariana Bernal, Analía Russo, Arturo Sierra, Beatriz Del Bono, Claudio Dominguez, Estela Milán, Facundo Gerez, Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Alejandro Martínez, Cristian Fischer, Eliana Femenía, Elizabeth Leguizamón, Graciela Manzano Aguil, Hugo Elizondo, Marisa Alaniz, Mauricio Dávila, Patricia Nicolía Flores, Silvia Bianco, Tere Chiconi, Teresa Gonella, Vanesa Sarracina y Viviana González. Y por primera vez, se suman: Elena Splengler, Belén Ramírez, Carmen Cuenca, Carmen Bonadé, Daniel De Cilia, Esteban Cabañes, Gabriel Burkhardk, Gabriela Raffo, Marita Pérez y Laura Ramos Santamaría.

Por otro lado, en el marco de las novedades, se proyectarán dos cortos. Uno a cargo del diseñador web por oficio, Pablo Yamamoto, con imágenes inéditas que grabó, en su mayoría, en 2023, durante una carrera de MTB en Angaco al que fue invitado.

"Es un audiovisual que fui ""cocinando", durante varias semanas, en un ciclo de edición, decantación y reedición hasta sentirme a gusto. Ese proceso terminó en noviembre y lo dejé "estacionado un par de meses. Ese conjunto de imágenes grabadas aquel día son, a mi gusto, de las más lindas que hice en todos estos años trabajando en filmaciones aéreas. Cuando Graciela me convocó, sentí que era el marco y la ocasión para presentarlo en público", manifestó Yamamoto quien participa junto a su esposa Gabriela Raffo que presentará un cortometraje de arte digital.

En definitiva, Faedo resaltó que esta muestra colectiva tiene la finalidad de "nuclear consagrados y emergentes" para "generar un hecho cultural transversal a nuestra sociedad", como subrayó la gestora entusiasmada por congregar a "todas las generaciones y formaciones".



Dato

Las puertas del centro estarán abiertas lunes a sábado de 8 a 13 hs y de 16 a 21. Y domingos de 17 a 20. Con entrada libre y gratuita.

Soledad Villarroya

Foto: Daniel Arias

DIARIO DE CUYO