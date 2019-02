"Me contradije porque tenía miedo", declaró Raúl Velaztiqui Duarte en su tercera presentación ante los fiscales Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, que investigan la muerte de Natacha Jaitt. El productor de espectáculos, que es el primer detenido por el caso, dijo además que sacó el teléfono celular de la mediática porque "lo quería preservar".

Los fiscales le pidieron al juez de garantías Orlando Díaz que Velaztiqui Duarte siga detenido. Consideran que existe riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y manipulación de una evidencia.

El empresario acompañó el viernes pasado a la modelo al complejo de fiestas "Xanadú" en Tigre, donde murió. Está detenido por falso testimonio, por sus contradicciones en sus testimonios en relación al consumo de drogas la noche de la muerte de Jaitt, la ubicación del celular de la víctima y la posición en la que estaba el cuerpo sobre la cama.

En su tercera presentación ante ante los fiscales que investigan el caso reconoció que tuvo algunas contradicciones porque "tenía miedo" y que sacó de la escena el teléfono celular de Jaitt porque "lo quería preservar". Admitió que mintió cuando dijo que Jaitt había olvidado el celular en su auto. Reconoció, tal como advirtieron los fiscales en los videos de las cámaras de seguridad, que había sacó el smartphone de Natacha de la escena y lo llevó a su vehículo, donde lo encontraron.

En su primera declaración del sábado pasado dijo que no vio a Jaitt consumir estupefacientes. "La verdad es que no sé si tomaron y yo no lo vi, ya que yo desde la cena estuve todo el tiempo afuera y no sé lo que hacían los demás cuando reingresaban al salón. Si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo", declaró inicialmente.

Además dijo que no vio en todo momento lo que pasaba porque desde su lugar tenía un campo visual reducido. Los investigadores indicaron a la agencia Télam que en los videos de las 12 cámaras se ve a algunos de los presentes, entre ellos Jaitt, acercarse a una mesa de mármol e inclinarse como para aspirar cocaína, tal como contaron otros testigos. "Es imposible que no haya visto que esa noche hubo consumo. Ahí ya advertimos una primera mentira en su declaración original", indicó una fuente judicial.

Otra de las contradicciones fue cuando dijo en su declaración original que no sabía nada del celular de la modelo. Pero los investigadores lograron determinar que en realidad tomó el equipo de la mochila y lo colocó debajo del asiento de su auto. En las cámaras de seguridad de las inmediaciones del lugar se observa cómo -mientras los paramédicos examinaban a Natacha- él sale del lugar, entra a su camioneta y después vuelve a ingresar al complejo donde murió la modelo. Se cree que en ese momento pudo haberse "robado" el teléfono de Jaitt.

Dijo además que no manipuló nada en la habitación, mientras que en las imágenes se ve que lleva una prenda que podría ser con la que envolvió el equipo. Cuando le preguntaron por qué había agarrado el celular respondió que lo hizo "para evitar filtraciones" de contenido que esté en el teléfono de la vedette. Fuentes de la investigación informaron que hasta el martes a la mañana aún no se había peritado el teléfono Samsung de Natacha.

En su primera declaración afirmó también que el cuerpo estaba boca arriba, y luego dijo que estaba boca abajo. "Cuando subo a buscarla, Gonzalo (Rigoni, dueño del salón) fue detrás mío. Vi que ella estaba acostada en la cama boca arriba, desnuda, con su ropa, un short de jean, un corset, una remera y unas botitas en el piso y la cortina de pelo apoyada sobre la mesita de luz", indicó en la primera declaración. Luego se contradijo.