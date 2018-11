"Sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es difícil pagar una entrada", comenzó a decir Rolo, el cantante de La Beriso antes de cerrar el concierto con el que celebraron sus 20 años de carrera.

En ese momento, una parte del público que colmó el estadio de Velez comenzó a corear MMLPQTP, pero al músico no le hizo ninguna gracia. "No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente esta mal (el país). Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", resumió para hacer callar a su gente.