Pasar de la noche a la mañana de ser un desconocido a ser señalado y buscado por los medios de comunicación puede ser divertido para algunos, difícil para otros y angustiante para algunos más. En el último grupo entra el economista Roberto García Moritán (43), actual marido de la top model Carolina Ardohain.

Según su propio relato, empezar una relación con una de las mujeres más lindas y deseadas de la Argentina no fue sencillo. Invitado al programa Podemos Hablar, el empresario gastronómico se animó a contar cómo fueron aquellos primeros días en que la prensa quería conocerlo y saber quién era el hombre que había elegido Pampita.

“Tengo que reconocer que lo sufrí, la pasé mal. Hubo un día que me hicieron hasta memes, en el que le pedí a un amigo ‘por favor, sacame de acá’”, dijo. Fue entonces que el conductor, Andy Kusnetzoff quiso saber más.

“Hoy entiendo que va a ser un poco parte de mi vida, estoy haciendo las paces con los medios“, aseguró Moritán.

Entonces, García Moritán recordó que la noche posterior a la despedida de soltera de Pampita ella le pidió que la acompañe a ver a Tini Stoessel. “¿Va a ser tranquilo?”, quiso saber él. Ella le aseguró que sí y le recomendó que fuera con su hermano y su sobrina. “Va a haber prensa, pero en un corral”, le dijo la modelo.

Al llegar Pampita se sacó un par de fotos y otorgó algunas entrevistas, pero cuando los invitaron a pasar al VIP sobrevino el desastre. “No sé si lo soñé, pero para mí había como 300 cámaras con 300 micrófonos, le pregunto a quien nos había invitado dónde podía estar tranquilo y me dice ‘andá para arriba’. Subo una escalera y, a medida que lo hacía, cada vez aparecían más cámaras y micrófonos”, recordó.

“No me animaba a salir… Hasta que espié, vi que ya no había nadie, y salí. Y estaba el notero de Intrusos, esperándome”, contó Roberto.

“En un momento, se me suelta Caro y me alivié; pensé que se iban a quedar con ella. Pero no, me seguían rodeando a mí, no había fin… Y de repente me encontré con una cara conocida, mi amigo”, siguió.

Después comentó que el amigo al que le pidió ayuda lo llevó hasta una escalera de servicio, donde permaneció durante un buen rato. “No me animaba a salir… Hasta que espié, vi que ya no había nadie, y salí. Y estaba el notero de Intrusos, esperándome”, agregó sonriendo.

Y después redondeó el tema halagando a los demás participantes del programa. “Hoy entiendo que va a ser un poco parte de mi vida, estoy haciendo las paces con los medios; estoy haciendo mi primera experiencia, ¡tengo la suerte de estar bien acompañado!”, dijo en referencia a la compañía de los actores Soledad Silveyra, Andrea Rincón y Juan Minujin.