Tras separarse por una fuerte crisis, ocasionada sobre todo por una tercera en discordia -los dardos apuntaron a la "Chica del clima" Sol Pérez-, Pampita (39) y Juan "Pico" Mónaco (33) volvieron a cruzarse y en el entorno ya se habla de una pronta reconciliación. El primero en animarse a revelar los detalles fue Ángel de Brito quien anunció que la modelo y el extenista tuvieron una reunión top secret en las playas uruguayas.



Esa bomba estalló detrás de un sorpresivo tuit que publicó el periodista en las primeras horas de 2018: "Año Nuevo y reconciliación", acompañando el texto con la foto de la también jurado del Bailando.



Y, ayer, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el periodista reveló que primero Carolina salió con un grupo de amigas y él cenó en su restó del Este. Pero, después de celebrar la llegada del 2018, ambos se escabulleron para verse.



"Él ya había cenado en su restó, me dijeron que estaba desesperado por irse. El encuentro no fue ni en el restó de Pico ni en la fiesta de la amiga de Pampita. Fue más o menos a las 5 de la mañana en el boliche Tequila. Se encontraron y, ahí, estuvieron juntos. Ahí empezó la onda nuevamente. Obviamente, Pico la fue a seducir. Hay un video que confirma todo esto, en el que se los ve brindando", agregó Ángel. O sea...



Por otra parte, su nueva panelista, Mariana Brey, que también pasó el fin de año en Punta, agregó que dialogó con el deportista sobre la actual relación que mantiene con la ex de Benjamín Vicuña.

"La reconciliación está ahí, en la puerta. Fui a cenar a su restó y hablé con Pico. Le pregunté por el tuit de Ángel, lo vi muy contento y me dijo que había brindado con Pampita el 31. Me dijo que él fue a buscarla, si bien no usó esa palabra exacta. Él fue porque quería brindar con ella. Para mí, está enamorado", destacó.



"Muchos dicen que fue el brindis de la reconciliación. Eso sí, la foto de ellos juntos les va a costar mucho", remató De Brito. En fin... ¿Pampita volverá a creer en el amor?