Bastó que se filtrara un video para que se convierta en el tema de la semana. Justamente Lidia Satragno, la "Señora televisión", fue víctima de una imagen que se mostró de una grabación de Memorias desordenadas en donde se ve que se queda dormida antes del final del ciclo.

Si bien su sobrina Kari Araujo, quien la acompaña en la conducción, intentó explicar que se trataba de una broma de su tía rememorando A la cama con Pinky, se generó una enorme polémica acerca de si está bien o no que vea a una figura tan querida y popular como ella, en un estado de deterioro.

En ese contexto, habló en Confrontados (El Nueve, lunes a viernes a las 14.30) su hermana Raquel Satragno, quien defendió a la familia y a la presencia de Pinky en la televisión. "Fue una malinterpretación. Ese final nace de una idea que se le ocurrió a Pinky. Ella quiso despedirse como descansando y fue muy malinterpretado. Después de hacer eso, se sentó y pidió sus zapatillas. En realidad no le pasó nada", aclaró.

"Ese programa tiene mucha edición y seguramente eso se iba a editar si es que no se entendía. A mi me cae muy mal la discriminación, porque mi hermana es feliz haciendo ese programa. Ella merece ese homenaje, se está despidiendo de su medio", expresó.

"Ella tiene una enfermedad que surgió prácticamente cuando comenzaba este programa. Antes se sentía mucho mejor, Después apareció un Parkinson que le dificultó más el habla y la ha consumido un poco. Esto le dio vida y fue muy feliz con todas las visitas que tuvo. Todos los invitados le demostraron su amor y cariño", fue el descargo de Raquel.

La hermana de Pinky explicó además que "Esta semana estuvo en la tapa de personajes de la revista Gente y fue feliz reencontrándose con Mirtha, Susana, con todos los famosos que la conocen y la quieren. Ella disfruta cada cosa que hace y merece respeto. Hay muchas generaciones jóvenes que no saben quién fue".

"Se dijo que había una utilización de su imagen", preguntó Rodrigo Lussich. "Noooo, fue para darle el gusto a ella. Le cumplimos su último sueño, que era despedirse de su público. Rever todo el material maravilloso de su carrera y reencontrarse con sus amigos. Obviamente Kari la tuvo que sostener. Ella es periodista y sabía que ese era su rol. Kari es como un soporte para ella. Es como que ella pensara a través de mi hija Kari", argumentó acerca de lo que se ve al aire cada semana.

Después le preguntaron por los dichos de Chiche Gelblung, quien manifestó que "la llevaban como si fuera un muñeco". Ante la sorpresa de todos, Raquel reconoció que "Eso es cierto. Ella no puede moverse sola y quiere estar ahí. Se cae todo el tiempo. Tal vez se podría decir de otra manera, pero cada uno tiene derecho a decirlo como quiera. Ella necesita que la manejen porque no puede caminar sola. El tema es que está dicho con mala onda, a la manera de Chiche".

Hasta que llegó una declaración conmovedora: "Me duele verla así porque ella ha sido tan hermosa. Ella estaba bien cuando esto empezó, pero la muerte de su hijo Leonardo fue un disparador tremendo. Encima el Parkinson avanza semana a semana de manera tremenda. Ella se está despidiendo".

Y siguió: "La veo todos los sábados desde casa y lloro en cada corte porque veo las imágenes de ella y que el tiempo ha sido cruel. Pero ella sigue porque quiere cumplir con lo que se comprometió".

Entonces le preguntaron si volvía a trabajar por una crisis económica. "No es por una necesidad económica, ya que son los últimos programas y no va a cambiar nada. Eso sí, siempre dije que ella no tiene una jubilación digna, sino la mínima, pese a que trabajó en el Estado, con la secretaría de acción social y hasta fue Diputada de la nación y trabajó encima con este gobierno. Y que no hayan tenido la consideración de darle una jubilación digna".

"Fuera de su jubilación ella no tiene ningún otro ingreso. Tiene dos departamentos y fue tan madre, que en uno de ellos viven sus nietos. Ella además tiene personal que la cuida noche y día y ese es un gasto fijo enorme. Su problema económico no lo va a resolver, salvo que venda una propiedad", se quejó Raquel.

Con respecto al futuro de Pinky en el ciclo, deja una duda: "Queda un sólo programa y no se si va a grabarlo. No le gustó nada esto que pasó. Estaba en el sanatorio Los Arcos y vio todo por televisión. Pinky siempre fue un ser tratado con amor. La gente siempre le agradeció todo y creo que esta es la primera vez que aparecieron comentarios indignos. Ella merece sólo amor".

Sobre las críticas por la exposición de Pinky considera que "A mí me gustó verla en su programa. Si está cumpliendo su deseo y se está despidiendo de la gente, ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué problema hay? Hace dos años no podía moverse de la cama si no la ayudaban. Este año antes de su programa vino a visitarme caminando y yo no lo podía creer".

"Todavía no se sabe cómo se filtro el video que la mostró así. Yo no sé si eso lo hizo el canal o quién. Depende cómo esté ella de salud para saber si graba el último programa. Después puede seguir ese formato pero de otras memorias, sin ser las de ella", cerró.