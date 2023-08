Parte de lo más destacado de la música académica contemporánea es lo que estudiantes, profesionales y público en general, podrán disfrutar hacia fines de mes en San Juan, cuando tomará cuerpo el Primer Festival Cuyo Contemporáneo. Propuesta dela FFHA en el marco del 50mo. aniversario de la UNSJ, con colaboración con Cultura de la provincia, el encuentro traerá a figuras destacadas del ambiente, argentinos de prestigio internacional: el violinista Mariano Ceballos, el percusionista Ramón Gardella, la pianista Haydee Schvartz y los compositores Jorge Sad Levi y Miguel Bellusci.



Marcelo González -en la dirección artística-, Adrián Russovich y Gabriel Dávila están en la organización de este Festival que, con entrada libre y gratuita, tendrá como escenarios el Auditorio Juan Victoria, el Teatro del Bicentenario y el Museo Franklin Rawson, donde se desarrollarán conciertos, charlas y clases magistrales.



"Con Adrián y Gabriel desde hace tiempo queríamos hacer en San Juan un festival dedicado a música contemporánea. Se realizan en todas las ciudades del mundo, la provincia no había tenido algo así y en el país tampoco hay mucho, así que sería el primero de San Juan y uno de los pocos de Argentina', comentó a DIARIO DE CUYO González, quien hizo énfasis en que no solo quieren acercar esta propuesta a los músicos de la región, sino esencialmente al público. "Normalmente en los conciertos se ejecuta repertorio hasta el siglo XX y la música contemporánea en general queda relegada a pequeños grupos de músicos y oyentes... es probable que sea porque todo lo que es vanguardia lleva más tiempo para llegar a la gente. Por eso la idea es llevarla a todo el público y que no quede solo en un cenáculo', agregó el clarinetista, que un día como hoy de 2004, en Kürten (Alemania), recibió de manos del propio Stockhausen el segundo premio a la mejor interpretación de su obra Arlequín.



Entre los rasgos destacados que podrán apreciarse a lo largo del Festival está la actuación de Ceballos, quien conjuga el violín con música electrónica y proyección de videos. También la presentación de Gardella, percusionista que abordará obras limitadas a un solo instrumento, por ejemplo, una obra solo para platillos, lo que permite apreciar la cantidad de efectos que se pueden lograr. Y además hará una pieza de Vinko Globokar, de teatro musical con percusión corporal. Y en cuanto a Schvartz, realizará un tributo a Gerardo Gandini, con quien Haydee trabajó. El homenaje abarcará algunos de los "postangos' creados por quien fue pianista de Piazzolla, que conjugan tango y música contemporánea.



"Claro que además habrá compositores e intérpretes sanjuaninos, con el objetivo de que aquí también se genere un polo de creación musical', subrayó el clarinetista.



"Lo que ha ido sucediendo en la creación actual es que se fueron ampliando parámetros de la música tradicional, en el sonido, la rítmica, los matices. Por ejemplo, los instrumentos tradicionales como el violín son tocados de formas nuevas y eso hace que se produzcan nuevos sonidos. Y por otro lado la inclusión de la música electrónica, ya a partir de 1950 y cada vez más presente con el avance de la tecnología. Los compositores van experimentando junto a los intérpretes', explicó González, quien en este marco comentó que, por ejemplo, dentro de estas búsquedas y exploraciones, se intervienen las cuerdas del piano para obtener otros sonidos.



Sobre si esta renovación ha provocado rechazo de parte de algún sector, el músico y profesor dijo que "Ya no. Quizás 20 años atrás hubiera sido más raro en Argentina, pero hoy en día no. Incluso los concursos internacionales ya piden obra contemporánea'.



De cara al Festival, el organizador dio una sugerencia para acercarse a estas producciones que ostentan rasgos diferentes a los que la gente está acostumbrada a escuchar y ver en un concierto tradicional.



"Hay que entregarse a los sonidos sin una idea previa. Stockhausen dice algo que es muy cierto, que una vez que uno escucha un sonido, uno ya no es igual. Ante esta amplitud me parece importante entregarse a esos sonidos que nos atraviesan y enriquecen'.

Ramón Gardella

Percusionista. Desde el año 2015 realiza su carrera en Alemania, donde forma parte de varios ensambles de música contemporánea.

Haydee Schvartz

Pianista. Desde el 2009 es la directora musical del Ensamble Tropi, una agrupación de cámara dedicada a la música contemporánea.

Jorge Sad Levi

Compositor. Actualmente dirige el Ensamble Seres/ Parlantes y es profesor de Semiótica Musical en la Universidad de Tres de Febrero.

Miguel Bellusci

Compositor. Es profesor en la UNCuyo y en el Conservatorio Manuel de Falla. Sus obras han sido ejecutadas en América y en Europa.

EL PROGRAMA

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.



* VIERNES 25



18 hs, MPBA Franklin Rawson

"Transitar un tiempo condensado'. Con el Ensamble Ión (alumnos del Departamento de Música), integrado por Fabricio Banchig (flauta), Gaspar Videla (clarinete), Mayra Cappa (viola), Clara Zupan (cello), Emiliano De la Fuente (contrabajo). Coordinación: Marcelo González

- Marcelo González (n.1968) : Estudio n° 3 (Improvisación sobre música concreta) (2021)

- Karlheinz Stockhausen (1928-2007): Leo (de Tierkreis) (1974)

- Kaija Saariaho (1952-2023): Sept Papillons (I-II-III) (2000)

- Igor Stravinsky (1882-1971): Tres piezas (1919)

- Karlheinz Stockhausen: Viola (de Finalistas de Orquesta) (1996)

- John Cage (1912-1992): Five (1988)

- Karlheinz Stockhausen: Virgo

- Marcelo González: Ión (2022)



21 hs hs, Sala Auditorium del TB

- Preludio: Jorge Sad Levi (n. 1959): Cognitive blackout (2023)

- Tsílamos: Mariano Ceballos, violín y electrónica

- Miguel Belluschi (n. 1958): (Main) Stream (2017)

- Jesper Nordin (n.1971): Calm like a bomb (2000)

- Hugo Almeida (n.2000): Declamacao (2019)

- Junghae Lee (n.1931): Corona (2003)

- Rocío Cano Valiño (n.1991): Antanáklasi IV (2021)





* SÁBADO 26



10 a 13 hs, Auditorio Juan Victoria

Clase magistral Prof. Mariano Ceballos: La música contemporánea en los instrumentos de cuerda

Clase magistral Prof. Ramón Gardella: Workshop para percusionistas

Clase magistral Prof. Haydee Schvartz: La literatura pianística contemporánea



17 hs, Departamento de Música (Aula de Coro)

La creación musical hoy. Charla abierta con los compositores Jorge Sad Levi y Miguel Bellusci



21 hs, Teatro del Bicentenario

- Preludio. Gabriel Dávila (n. 1985) : Apocalipsis de San Juan (2023, estreno mundial). Fernando Naser, trompeta

- Jorge Sad Levi- Pablo Magne (video): Lo nuevo es la memoria radiante del pasado (2020)

- Limited Edition: Ramón Gardella (n.1089), Percusión. WB1 (2020) para woodblock solo y dedales metálicos

- Chen Cheng-Wen (n.1980): Libra (2013), para un ejecutante de platillos

- Vinko Globokar (n.1934 ): Corporel (1985), para un percusionista sobre su cuerpo

- Matthias Kaul (1949 - 2020): Do nothing just wait, the singing will start... sooner or later (2013), para platillo suspendido y cepillo eléctrico





* DOMINGO 27



21 hs, Auditorio Juan Victoria

Elías Cortez (clarinete):

- Luciano Berio (1925-2003): Lied (1983)

- Alberto Posadas (n.1967): Ondes (2006)



Eli Chavez (flauta), Elías Cortez (clarinete), Elías Rodríguez (fagot), Nicolás Sosa (percusión), Clara Zupan (cello):

- Nicolás Sosa (n. 1992): El resplandor de la mañana (Estreno mundial)



Luciano Laterra (piano)

- Luciano Laterra (n. 1994): N°2, Apolonia series (2022). N°4: Chants & movement



Sismo Dúo: Elías Rodríguez (fagot) y Emiliano De la Fuente (contrabajo)

- Elías Rodríguez - Emiliano de la Fuente: Sismo (dúo para contrabajo y fagot procesados)



Haydee Schvartz (piano) - Homenaje a Gerardo Gandini

- Robert Schumann (1810-1856) : Davidsbündlertanze op. 6 n*14 (1837)

- G. Gandini (1936-2013): Eusebius - Cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro pianos- (1984). Sonata II para piano -dedicada a Federico Monjeau- (1998). Eusebius II - dedicada a Haydée Schvartz- (2006). Viernes Santo y lluvioso -dedicado a Haydée Schvartz, para la International Piano Tango Collection (2002). Postango sobre "Los Mareados' de J.C. Cobián. Transcripción: Sebastián Gangi (2023)