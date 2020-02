A pesar de las críticas, Jimena Barón estrenó este viernes el videoclip de su nueva canción Puta. Es que la cantante utilizó una polémica forma para publicitar su nueva canción: pegó afiches por distintas ciudades que se asemejaban a los panfletos para la promoción de servicios de prostitución. La práctica desencadenó en un escándalo acerca de aquellas mujeres que forman parte de ese sistema no por elección e incluso por la trata de blancas.

“Vuelve a mí, vuelve a mí. Algo debo tener, para que quiera volver”, canta Jimena Barón, mientras baila con otras mujeres en un food truck de “La Jenerosa” agitando un fajo de billetes. Entre los espectadores hay un hombre de clase media, interpretado por Carlos Kaspar, acompañado de su mujer que en otro pasaje del tema, que aún no se vio, toma uno de los volantes con la imagen de la cantante y el teléfono celular.

Minutos antes de lanzar el material completo, la propia Barón presentó distintos videos con sus tres compañeras que participan de la filmación y una breve descripción de cada una de ellas. En primer lugar se encuentra Maca Díaz: “Bailarina de La Cobra Tour, fernetera y fiestera de nacimiento, ronca mucho pero es gauchita como ninguna”. Segunda fue DJ Mami: “Miss party, ready 24/7 pal perreo, DJ de las mejores fiestas argentinas, mendocina y malbequera de nacimiento”. Por último quedó Naza Silva, que se trata de su “real manicura”. “Un día estaba haciéndome los pies y le dije ‘vas a hacer puta conmigo’ (CHAN) Del spa de manos al latex y a la grabación sin escala. Mi hoy amiga Naza, hemos desayunado clericó juntas varias veces. Va sola a bailar bachata cuatro veces a la semana. Nada más que agregar”, escribió en la red social.

Recordemos que hace algunos días la artista publicó un video en el que pidió disculpas por el escándalo de los afiches publicitarios para su nueva canción. Es que la intérprete pegó carteles por distintas ciudades con un número de teléfono que simulaban los panfletos que promocionan servicios de prostitución. Esto provocó que miles de personas se manifestaran en su contra por la utilización de esta imagen como una reivindicación de esta labor.

La letra de Puta

A mi me enseño la calle

Lo que no aprendiste en Harvard

No me sobran los modales

Pero siempre viene a casa

Yo no te cocino

Ni el desayuno

No tengo pa Armani

Si pa siempre 21

Y no me importa Porque

Todo lo que yo me pongo

Me queda bien

Y me lo quito más rápido

Dicen que soy puta

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

Pero vuelve a mi

Algo debo tener

Pa que quiera volver

Hey Miss Culta

El vino solito

No tengo la culpa

Con tu idioma un poco se le dificulta

No te sabe entender

Y a mi me consulta

Tranquila que yo lo comparto

Lo tengo un ratito en el cuarto

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio

Así pa mi está bien

No tengo ni tiempo no no

Papi yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así

Probas un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir

Vuelve a mi

Porque sabe lo que es bueno

Vuelve a mi

Yo tampoco sé lo niego

Vuelve a mi

Si se complica

Te llamo

Y nos vamos pa' atrá

Que a mi me gusta

Por atrás

Y nos vamos pa' atrá

Que a mi me gusta

Por atra tra tra tra tras

Y nos vamos pa atrás

Tras

Que a ti te gusta por atra tra tra tra tra

Como me dicen?

Dicen que soy p*ta

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

Pero vuelve a mi

Algo debo tener

Pa que quiera volver