Flavio Mendoza se quebró en "Corte y confección" (El Trece) hoy, jueves, al contar la durísima situación económica que están atravesando los artistas a causa del parate de actividades que les impuso la cuarentena establecida para evitar la propagación del coronavirus en el marco de la pandemia.

"Viste que estamos más sensibles, yo también. Yo me emociono a cada rato, bueno, es así, pasa", planteó en un momento dado la conductora del programa, Andrea Politti.

"Cuando me viene la imagen, del teatro cerrado...", dijo Politti, y se disculpó con el público por no poder contener las lágrimas.

Entonces, Flavio Mendoza compartió la intensa emoción de la conductora y afirmó: "Yo tengo el teatro de calle Corrientes cerrado y un montón de gente me llama para ver cuándo volvemos". "No me quiero emocionar -añadió, quebrado-, pero me llaman hasta para pedirme para comer, eso es duro. Entonces, nada, todo esto es difícil. Yo estoy juntando para muchos artistas, porque la verdad es que no tienen para comer, entonces es difícil".

"Está el circuito comercial y está el off, que allí también hay muchas familias que viven de eso", añadió Flor de la V, quien desde hace pocos días forma parte del jurado del reality.

"Y los artistas no tienen ninguna ayuda, no hay ayuda de nadie -se lamentó Flavio-. Yo hablé con todo el mundo, hablé con montones de personas y no, no tienen ayuda".

"Hay bailarines que trabajan en 'ShowMatch' y, gracias a Dios, está este programa que los llama y pueden cobrar algo, porque la verdad es que los chicos no tienen trabajo -siguió planteando el coreógrafo-. No tienen cómo pagar su alquiler, cómo pagar sus cosas, y eso es una preocupación que tenemos que tratar de a poquito".

En referencia a sus academias de danza, Flavio Mendoza explicó: "Yo tengo las escuelas abiertas, dando clases online pero, en realidad, sirve para que los profes cobren alguito. Ni siquiera pago los impuestos de las escuelas, hubo escuelas como las de (Silvina) Escudero que tuvieron que cerrar. Es difícil mantener la estructura que tenemos".