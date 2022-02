La idea surgió el año pasado y llevan varios ensayos para ponerse a punto para actuar fusionando instrumentos clásicos para hacer tango electrónico. Se trata del concierto que darán mañana Las solistas de Los Andes junto a D-Mol, en la segunda fecha del ciclo Música en los Jardines del TB, (organizado por el teatro y el Ministerio de Turismo y Cultura).



Las solistas de Los Andes es una orquesta de cámara de cuerdas integrada por 11 instrumentistas locales de violín, viola, violoncello y contrabajo que está por cumplir un año de formación y mañana por primera vez actuará al aire libre y también debuta en una producción del TB.



"Las solistas surgió en la pandemia, nos pudimos mantener todo el año, tenemos ensayos mensuales, estamos aceitadas con horarios, el lugar, la idea este año es acompañar a solistas invitados, continuar nuestro repertorio e innovar, no quedarnos con lo que ya tocamos. Estar desafiándonos para conocer música nueva', contó Laura Vicentela, contrabajista de la formación. Con la idea de convocar a solistas para tocar juntos durante este año, ellas decidieron invitar a Pablo Albornoz, el violinista sanjuanino radicado en Mar del Plata que en 2014 fundó el proyecto de tango electrónico, D-Mol.



"En esa línea de sumar algunos solistas, surgió la idea de convocar a Pablo Albornoz, para hacer algo diferente a lo nuestro, fusionar los dos géneros y la presentamos en el Teatro y ellos la aceptaron casi de inmediato; así que empezamos a trabajar en conjunto. Esta semana ensayamos, suena muy lindo, queda muy bien para el lugar' confió Vicentela sobre el concierto de mañana, que las tendrá a ellas primero como protagonistas, luego un Solo Set de composiciones y remises de Albornoz y finalmente, juntos, harán unas obras de Piazzolla con base electrónica y alguna de autoría de Albornoz.



Para su presentación, Las solistas harán la Sinfonía N 7 de Felix Mendelssohn para orquesta de cuerdas. "Es una de las obra de la edad temprana del compositor, pero no obstante se viene anunciando lo que sería después sus grandes obras para orquesta sinfónica. Ha sido un desafío poder encarar esta obra desde el aspecto técnico que tiene bastante complejidad. Fue una de las obras que queríamos empezar este año y se dio la oportunidad de hacerla ahora en el TB. Creo que nadie la ha tocado hasta ahora sería la primera vez que se escucha en la provincia. Nuestra formación es una orquesta de cuerdas, no tenemos ni vientos ni percusión y esta obra está escrita para orquesta de cuerdas', explicó la contrabajista.



La otra pata del espectáculo es la que aporta D-Mol, que viene de participar del primer festival de tango electrónico que se hizo en Buenos Aires recientemente, en la vuelta del género. "Está aflorando, reviviendo, con tantos avances tecnológicos, que son herramientas para la música', contó sobre su género Pablo Albornoz, sanjuanino que se fue a vivir a Mar del plata a los 25 años; hace 20 años es parte de la Orquesta Típica de Tango de Mar del Plata y también es concertino de la Sinfónica marplatense.



"Me fui a Mar del Plata, porque quería seguir estudiando con un maestro de Buenos Aires y ahí estaba mucho más cerca de Buenos Aires, sin el ruido de la ciudad. Me gusta la tranquilidad. Como ahora que estoy aquí en San Juan y estoy parando en Sierras Azules. Acá me reencuentro conmigo mismo. Uno vuelve a las raíces, a la infancia , a lo que vivió en esta provincia maravillosa' dice Pablo, que tiene aquí sus amigos de siempre. "Son una excusa para volver', dijo el músico y productor, que gestiona D-Mol junto al productor Daniel Susperreguy y Juan Manuel Rivas, en arreglos con cuerdas, aunque vendrá solo en esta ocasión. "Estaré produciendo en vivo, interpretando en vivo violín, disparando las pistas y mezclando, todo a la vez. Es un desafío muy lindo son muchos elementos de los que estar pendientes' comentó Albornoz que destacó el encuentro con las músicas de la orquesta y resaltó el poder volver a tocar en San Juan. "Siempre regreso a mi tierra. En agosto del año pasado fue la última vez, cuando estuve haciendo actuación en bares culturales, con la Sinfónica toqué hace como unos 10 años.Mi actividad va mutando entre lo clásico y lo popular constantemente' definió el músico que se formó en el Departamento de Música e integró la orquesta de la UNSJ por cinco años.



Ocupando un lugar en sitios muy bien definidos musicalmente, como la Sinfónica de Mar del Plata y la Orquesta Típica de tango de esa ciudad, surge la inquietud de saber qué llevó a Albornoz a volcarse también a la electrónica. "A medida que pasa la historia musical han ido surgiendo pautas importantes, en este momento lo que me atrapa es lo tímbrico de lo musical, creando tensiones y distensiones con la mixtura de varios timbres, es una conjunción de varios instrumentos a la vez, pero que no son detectables, si uno escucha un piano o un violín se da cuenta, pero en estos instrumentos sintetizados son mundos nuevos, son colores nuevos, eso me llama poderosamente la atención' resumió el alma mater de D-Mol, nombre que apareció como el modo de unir su fanatismo por la banda Depeche Mode, que lo inspiró aportándole varias herramientas electrónicas y también sonaba a la palabra "demoledor'. Así siente que es su música, así quiere que sea la experiencia y está listo para mostrarlo mañana frente a los sanjuaninos.





EL DATO

Música en los Jardines del TB. 20.30 Las Solistas de Los Andes y D-Mol. Luego, proyección en pantalla de concierto de Silas Bassa. Acceso libre y gratuito. (Se puede llevar reposeras).