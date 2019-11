La Academia Latina de la Grabación celebró la vigésima edición de la entrega de los Grammy Latinos. Pese a que los primeros galardones fueron entregados por la tarde, los ganadores de las ternas más importantes fueron revelados durante la ceremonia conducida por Ricky Martin, Roselyn Sánchez y Paz Vega.

A continuación, el listado completo de ganadores.

Personalidad del Año

Juanes

Grabación del Año

"Mi persona favorita" - Alejandro Sanz con Camila Cabello

Álbum del Año

El mal querer - Rosalía

Canción del Año

"Calma" - Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega, compositores (Pedro Capó)

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

El Mal Querer - Rosalía

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Agustín - Fonseca

Mejor Canción Pop

"Mi persona favorita" - Camila Cabello y Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz con Camila Cabello)

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

"Calma (remezcla)" - Pedro Capó y Farruko

Mejor Nuevo Artista

Nella

Mejor Álbum de Música Urbana

X 100PRE - Bad Bunny

Mejor Canción Urbana

"Con altura" - J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramirez y Rosalía, compositores (Rosalía y J Balvin con El Guincho)

Mejor Álbum de Rock

Monte sagrado - Draco Rosa

Mejor Álbum Pop/Rock

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Mejor Canción de Rock

"Verdades afiladas" - Andrés Calamaro y Germán Wiedemer, compositores (Andrés Calamaro)

Mejor Álbum de Música Alternativa

Norma - Mon Laferte

Mejor Canción Alternativa

"Tócamela" - Julio Briceño, David Julca, Jonathan Julca, Silverio Lozada, Juan Roura y José Torres, compositores (Los Amigos Invisibles)

Mejor Álbum de Salsa

Más de mí - Tony Succar

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Yo me llamo cumbia - Puerto Calendaria y Juancho Valencia

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Andrés Cepeda Big Band (En Vivo) - Andrés Cepeda

Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical

Literal - Juan Luis Guerra

Mejor Canción Tropical

"Kitipun" - Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40)

Mejor Álbum Cantautor

Contra el viento - Kany García

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Ahora - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

A través del vaso - Banda Los Sebastianes

Mejor Álbum de Música Tejana

Colores - Elida Reyna y Avante

Mejor Álbum de Música Norteña

Percepción - Intocable

Mejor Canción Regional Mexicana

"No te contaron mal" - Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra, Gussy Lau & Christian Nodal, compositores (Christian Nodal)

Mejor Álbum Instrumental

Balance - Gustavo Casenave

Mejor Álbum Folclórico

Tiempo al tiempo - Luis Enrique + C4 Trío

Mejor Álbum de Tango

Revolucionario - Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Jazz Batá 2 - Chucho Valdés

Mejor Álbum Cristiano (Español)

Todo pasa - Juan Delgado

Mejor Álbum Cristiano (Portugués)

Guarda Meu Coração - Delino Marçal

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

O tempo é agora - Anavitoria

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

O futuro nåo demora - BaianaSystem

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Mart'na´lia canta Vinicius de Moraes - Mart'na´lia

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

OK OK OK - Gilberto Gil

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Em todos os cantos - Marilia Mendonça

Mejor Álbum dúica de Raíces en Lengua Portuguesa

Hermeto Pascoal e sua visao original do Forró - Hermeto Pascoal

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Desconstruçao - Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc)

Mejor Álbum de Música Latina para Niños

Buenos Díaz - The Lucky Band

Mejor Álbum de Música Clásica

Regreso - Samuel Torres y La Nueva Filarmonía; Ricardo Jaramillo, conductor; Danilo Álvarez, Ricardo Jaramillo & Samuel Torres, productores

Mejor Arreglo

"Sirena"' - Rodner Padilla, arreglista (Luis Enrique + C4 Trio)

Mejor Diseño de Empaque

El Mal Querer - Man Mourentan y Tamara Pérez (Rosalía)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

El Mal Querer

Productor del Año

Tony Succar

Mejor Video Musical Versión Corta

"Banana Papaya" - Kany García y Residente

Mejor Video Musical Versión Larga

"Lo que fui es lo que soy" - Alejandro Sanz