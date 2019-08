La profesora y doctora en Letras, destacada figura de la cultura local, Berta Kleingut de Abner tendrá esta tarde un nuevo reconocimiento. Se trata una mujer que supo ganarse la admiración y respeto de los artistas y académicos sanjuaninos; que aún hoy sigue al frente de su taller de lectura en la Alianza Francesa. Es justamente esa institución la que ha decidido rendirle homenaje con el corto documental "Creo" que se estrena hoy -y que se proyectará en el Museo Franklin Rawson- y que la tiene como protagonista. Será un "Berta sobre Berta" usando un lenguaje audiovisual actual, realizado por las jóvenes cineastas Ana Clara Bustelo y Tatiana Oruste.



"Ella ha dado a la cultura de San Juan brillo, afecto, mucho conocimiento y una mirada distinta, que sólo ella podría darle. Creó ciclos de cine y de literatura realmente memorables y ha dejado su marca en la formación teatral de San Juan", comentó a DIARIO DE CUYO Daniel Izasa, director de la Alianza Francesa, que también ha sido ámbito de acción de Kleingut por más de 30 años. "Ella ha recibido muchos homenajes, pero este es el nuestro. Nos pareció interesante un documental, un registro con el que pudiéramos verla, tenerla en primera persona", apuntó Izasa.



"Este homenaje es absolutamente inesperado, yo creí que iba a ser una cosita íntima" comentó, modesta, a este diario Berta, quien asegura que a esta altura de la vida, "lo pequeño como dimensión" es el modo en que vive su vida. "A medida que avanza el tiempo y yo soy una persona grande, vamos a decirlo elegante, soy longeva, se vive el presente de una manera muy intensa" agregó la académica, considerada una pionera en materia de investigación teatral, a través del programa Dicdra



(Desarrollo de la Investigación y Creación Dramática) en el Instituto Ricardo Güiraldes; quien es autora de varias publicaciones y fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras por 40 años (de donde se despidió con su última clase en 2011).



El teatro y la literatura son su pasión. Asegura que su biblioteca invade todas las habitaciones de su casa, sin control, "como una selva" y que no le alcanza el día para todo lo que "quisiera leer, inquirir y escribir".



Hija de madre rusa y padre austríaco, nació en Buenos Aires y en 1953 conoció David Abner (fallecido en 2001), el caucetero que sería su marido y compañero durante casi 48 años. El matrimonio se mudó a la provincia ya con sus dos hijos y aunque al principio le costó, con el tiempo, dice, comenzó a querer este lugar.



"Es una historia llena de peripecias que yo le doy una vida dramática porque amo el teatro, y mi vocación inicial era el teatro, así que yo la ejerzo a mi manera. Así, viviendo en el teatro que me tocó, me enamoré de lo que me tocó, que es también una actitud de vida. Desde niña en lugar de pretender que la vida me diera lo que yo deseaba, yo me enamoraba de lo que la vida me brindaba. En el fondo es una actitud de amor. Así como mi esposo fue el amor, todo lo que tenía que ver con él, sobre todo este lugar, que tiene virtudes que a lo mejor no son del todo apreciadas por la mayor parte de la gente" apuntó Kleingut, quien también trabajó en radio, televisión y gráfica como crítica de arte.



"Yo siento que así como me enamoré de San Juan, del arte y la literatura, de la docencia, de la investigación, aprecio a sus artistas... aprecio a lo que vale la pena, esa expresión lo dice, 'vale la pena', o sea que sufrir para lograr algo bueno, estuve dispuesta siempre" dice y no suena exagerado viniendo de una mujer apasionada, con una riqueza intelectual y una trayectoria que han sido y seguirán siendo destacadas.

Creo. Documental sobre Berta Kleingut de Abner. A las 19, entrada libre y gratuita. Museo Franklin Rawson.

Las realizadoras



Ana Clara Bustelo y Tatiana Oruste son dos jóvenes sanjuaninas, egresadas de la carrera de Cine y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, especializadas en dirección y producción, respectivamente. Hace tiempo que llevan adelante en conjunto sus proyectos y actualmente tienen dos en desarrollo: "El agua nunca dolió", un largometraje ficcional ganador del Concurso Raymundo Gleyzer 2018 del INCAA y de una beca creación del Fondo Nacional de las Artes. También fue declarado de interés cultural provincial en 2018; y "Camándula", una serie de ficción que participa del concurso de series cortas 2019 del INCAA. Con sus trabajos, además, han recorrido diversos concursos y festivales. En ambos proyectos, Ana Clara se desempeña como guionista y directora. Como parte de su formación, destaca su experiencia en la carrera de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia).



Tatiana, por su parte, estudió un semestre en la Universidad de Málaga y trabaja como asistente de producción ejecutiva en El Calefón.