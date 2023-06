"Vuelve a aparecer algo muy importante para la banda después de mucho tiempo", anuncia Ale Pozzo en charla con DIARIO DE CUYO, generando una buena cuota de misterio que no tardará mucho en develar. Rearmado hace ya unos años, Huaykil, el combo metalero sanjuanino que lo tiene como miembro fundador, llegará el 29 de julio al Teatro Flores (ex Teatro Fénix, lugar exclusivo para recitales desde 2005, con capacidad para más de 1.870 personas), anotando otro hito que los enorgullece: "Es la primera banda local que actuará en ese mítico teatro por donde han pasado importantes figuras de la música, nacionales e internacionales, como Social Distortion o Marky Ramone", subrayó Charly Flores, inquieto manager del grupo y en buena medida responsable del tour en el que están inmersos. "Vamos a representar a la provincia y a dejar la vara en lo más alto", prometió convencido.



La oportunidad llegó como invitación de Nagual, grupo de Mataderos que los eligió para abrir su recital. "Es una banda amiga que está creciendo muchísimo. Pudimos compartir hace un año aproximadamente un festival acá en el Predio Ferial, donde ellos tocaron y aquella vez, Ciriaco Viera, el cantante, se acercó y tuvo la mejor con nosotros. Le gustó la banda y nos dijo 'Ustedes van a tocar con nosotros en Buenos Aires'; y, bueno, ¡se dio! Y en ese emblemático lugar, como única banda telonera... Para nosotros es una satisfacción muy grande y una muy buena oportunidad para mostrarnos al público, así como lo hicimos con la gente de La Renga, de Almafuerte, ahora con ellos", relató Pozzo. "Alguna vez Huaykil también fue la primera de la provincia en tocar en Cemento, en Cosquín... Y que en esta etapa nueva vuelvan a suceder estas cosas nos tiene muy muy contentos", confesó.

"Estamos tocando mucho y eso es buenísimo, estamos girando por el país como antes y es increíble" Alejandro Pozzo.

Es que justamente esa noticia, aseguran, habla del buen presente de Huaykil, que desde 2022 viene presentándose con éxito en distintas provincias -como Mendoza, La Rioja, Buenos Aires, Córdoba, entre otras- en el marco de su gira Renacer, nombre nada casual para la banda que se quebró en 2019, tras las diferencias entre Pozzo y su histórico coequiper Willy Herrera. El baterista no le esquiva al pasado, de hecho lo reconoce pero ahora para rescatar que pudieron cerrar una etapa, reconstruirse y encarar este nuevo camino del que habla con pasión.



"La gira se llama Renacer como uno de los temas nuevos que estamos tocando, que habla justamente de eso, de tomar distancia de las cosas que no suman, que de repente son palos en la rueda o como quieran llamarle. Es una evolución, saber trascender eso. También hay otra letra nueva que se llama Cicatrizando, que además es el título del disco que estamos preparando. Creo que ahí está el gran cambio de Huaykil", contó Pozzo. "Estamos tocando mucho y eso es buenísimo, estamos girando por el país como antes y es increíble. Habíamos pensado que lo íbamos a hacer una vez que termináramos nuestro disco, pero la verdad es que estamos haciendo como una pre presentación de las canciones nuevas que nos está llevando por varios lugares", agregó, antes de calar más hondo.



Ese disco en gestación, que venían trabajando con mucha ansiedad hasta que decidieron bajar un cambio y "no forzar nada, para que salga cuando sea el momento", como expresó Alejandro -aunque aseguró que verá la luz este año-, no sólo será el primero de Huaykil con su actual formación: "Están 'Luca Luca' Bongiovanni en voz, Miguel Páez y Santi Aguilar en guitarra, Sebastián Díaz en bajo; y yo. También Luquita y Martín Aguilera en el staff, y Charly, que hace un gran trabajo como manager en esta etapa nueva, es una de las personas que más cree en la banda, está haciendo un gran trabajo, logrando fechas y haciendo que podamos llevar la esencia de Huaykil por todos lados", detalló. Cicatrizando, que en los vivos va mechando clásicos de la formación como Abrigo del sol, Descontento y Huazihul (que les grabó Chizzo Napoli, de La Renga) marca la vuelta de página.



"Es justamente resurgir y seguir adelante. El disco anterior fue hace mucho, con la vieja formación de la banda que luego compositivamente tuvo un parate. Este disco cristalizará un resurgimiento, un renacer tras un proceso de cicatrización de muchas cosas que hemos vivido, en lo personal, en lo profesional, dentro de la formación, en lo social, un montón de cambios que costó aceptar, pero bueno, todo continúa y lo bueno es que siempre te encontrás con las personas adecuadas para eso, así que habla mucho del presente y del futuro", expresó Alejandro. "Y ya antes de salir nos está dando muchas satisfacciones, con la reacción de la gente a las primeras canciones. De hecho eso dio para escribir cosas y agradecimientos a esa gente que nos sorprendió muchísimo cuando presentamos la banda nueva. Nos dijeron que había otra energía, que la actitud de la banda era distinta, que tenía la energía de aquellos primeros tiempos y para nosotros eso es increíble", reconoció. "Así que la idea es seguir, hacer muchas cosas que no se hicieron y no hacer cosas que fueron un error. La verdad que ahora queremos sacar el disco, hacer buenas presentaciones, llevarlo a todos lados y estamos trabajando en eso, muy a pleno", sumó el músico, convencido de que queda mucha tela para cortar.



"¡Y ahora más que nunca! Por ahí en un momento se me pasó por la cabeza que ya estaba, pero algo adentro me decía que no y por suerte estas nuevas energías uno las siente y hacen que la llama no se apague. Hay muchas ganas de continuar y un reconocimiento que nos da mucha fuerza, estamos muy agradecidos con eso... Vengo desde el "99, hay un esfuerzo gigantesco de esta banda que lleva más de 23 demostrando de dónde es y llevando un mensaje intenso y comprometido con nuestro lugar y nuestra idiosincrasia. Y el hoy es muy fructífero, nos da mucha fuerza para seguir con esto que ya no es un proyecto sino una realidad, un viaje eterno, una forma de vida", valoró Pozzo.