La productora recordó los últimos momentos que vivió junto a su hija y aprovechó para sacar a la luz una anécdota que pocos sabían.

Pocos meses después del gran homenaje solidario que realizó en el Gran Rex en nombre de su hija, Cris Morena acompañó el lanzamiento del CD con todas las canciones que se tocaron ese día. En plan promocional, fue invitada a Morfi donde compartió anécdotas, recuerdos y vivencias de Romina.

Entre todas las cosas que contó, hubo una que llamó la atención de todos ya que tiene que ver con una suerte de 'premonición' que la actriz pudo haber tenido sobre su muerte. "Yo me iba de su casa con Sofía, la mujer de mi hijo Tomás, y ella me frena. Me dice: 'necesito que te lleves a los chicos, por favor te lo pido'. Yo me quedé sorprendida y le pregunté por qué, ella iba a estar sola unos días porque Dario no sé dónde estaba, pero insistió", contó Cris.

"Yo recuerdo que la miré a Sofía y le digo: 'esto es de viva, me está usando' y medio como que acepté. Pero cuando empiezo a dar marcha atrás, justo cuando ella me mira fijo y señalándome me dice: 'cuidá a mis hijos', como una orden".

El relato es aún más sorprendente después. "Los chicos se quedaron conmigo y al otro día, cuando me levanto, en el contestador del teléfono tenía un mensaje de Romina en el que me decía que se había levantado a las 4 de la mañana, se había mirado al espejo y dijo: 'me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo'. Así".