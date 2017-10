Natacha Jaitt declaró ante la Justicia como imputada ante el Juez de instrucción Rodolfo Cresseri en el marco de la causa en la que está acusada por el presunto delito de extorsión, tras haber anunciado que revelaría cuestiones privadas de Diego Latorre tras el conocido escándalo.

La conductora radial se presentó ante el juez y relató que conoció a Latorre "en junio de 2016 en la entrega de los premios Martín Fierro de radio". Él fue quien insistió para iniciar una relación, pese a que ella le había dicho que no se vinculaba con 'casados', explicó Jaitt.

"Diego me dice que él no tiene nada con Yanina, que hace años que no tiene una relación, que en un momento fueron swingers, que además no tiene relaciones sexuales con ella, y que quería saber cómo podía hacer para conocerla cuando volviera de Miami. Además me aclaró que se iba a separar de Yanina", describió Jaitt ante el Juez, según informaron en Nosotros a la mañana (El Trece).

"Yo estaba enamorada de Diego, y él, no solo no me atendía en el teléfono sino que también me negaba por los medios de comunicación", aseguró Natacha a la Justicia.

Sobre el dinero, explicó que las exigencias no eran por una extorsión o chantaje, sino que tenían que ver con el cumplimiento de una cláusula de una mediación relativa a"una multa en la que se decía que si Diego o Yanina hablaban de ella en cualquier medio iban a tener que pagar una multa de medio millón de pesos".

Yanina, dio notas en TV, por lo que Jaitt exigió el pago de esas "multas", algo que nunca le fue reconocido. El juez Cresseri le preguntó "si en alguna oportunidad recibió plata por parte de Diego Latorre o de sus abogados", a lo Jaitt respondió que "nunca recibió dinero de parte de ellos y tampoco firmó los recibos que están en la causa". Para probar sus dichos aceptó realizar un cuerpo de escritura.