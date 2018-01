Es otra fiesta, importante para el cine y la televisión, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Por eso, los Globos de Oro -antesala del Oscar que se entregaron el domingo- reunieron a lo mejor de ambos rubros. Pero más allá de las risas y los festejos, la celebración no estuvo exenta de denuncias sociales. De hecho, hubo dos temáticas que la atravesaron de punta a punta, y en algún punto, relacionadas: por un lado, la crítica al machismo de la industria, que le pone techo al talento femenino. Y por otro, el más evidente, la protesta contra el acoso sexual en "La Meca', una olla que se destapó el año pasado y que ha puesto a productores, directores y actores en el banquillo de los acusados; y al tema sobre la mesa, como nunca antes. Ese fue el motivo por el cual 'Time's Up' (el tiempo se acabó, una cruzada que reúne figuras como Meryl Steep y Cate Blanchet) invitó a todos a lucir de negro. Fue el "dress code" al que prácticamente todos adhirieron, excepto tres mujeres que dieron sus explicaciones, aunque eso no las salvó de las críticas. Y aunque el negro fue el dominante, las chicas se las ingeniaron bien para dar la nota y lucirse en la alfombra roja. Aquí los modelitos que algunas celebrities eligieron.

Dakota Johnson, muy elegantes, en terciopelo y cristales, con cola, de Gucci.

Geena Davis, pedrería y profundo escote con encajes, de Monique Lhuillier.

Diane Kruger se inclinó por un Prada. El "toque', la larga capa de tul y piedras.

Kate Hudson escogió este Valentino escotado y transparente, no muy elogiado.

Angelina Jolie con un vestido de mangas acampanadas con plumas de Versace

Nicole Kidman y su Givenchy con falda opaca y top transparente con cristales.

Sarah Jessica Parker, muy criticada con su elección de este Dolce & Gabbana.





Penélope Cruz y su vestido de encaje con cola y escote "Bardot' Ralph & Russo.

Reese Witherspoon con un vestido de escote asimétrico y cola de Zac Posen.

Catherine Zeta Jones y su Zuhair Murad. Demasiado revelador para algunos.

Postales de la ceremonia

Ovación polémica



Con sus 101 años, acompañado de su nuera Catherine Zeta Jones, Kirk Douglas fue ovacionado. Si bien se destacó su labor contra las "listas negras', en Twitter se desató la polémica: resurgió el fuerte rumor (dicen que era un "secreto a voces' que habría ventilado Robert Downey Jr) de que en los "50, Kirk abusó de Natalie Wood, de entonces 18 años.



Pines también



Además de vestir de negro, varias figuras usaron un pin con la leyenda "Time's Up' contra el abuso sexual en la Industria; incluidos los hombres. La idea de entregar estos prendedores en la ceremonia más fuerte de los Globos de los últimos tiempos fue idea de la actriz Reese Witherspoon; y los fabricó la diseñadora de vestuario Arianne Phillips.

Ni te registro



Ellas no se soportan y hay un por qué: Brad Pitt. Sus ex, Jennifer Aniston y Angelina Jolie se cruzaron en la gala. Y la filmación captó el momento en el que, cuando la ex Friends sube al escenario para presentar un premio, Angelina -sentada en primera fila- jamás la mira y se retoca el maquillaje. El desplante estuvo entre lo más comentado de las redes.





Con honores

La presentadora Oprah Winfrey se llevó el premio honorífico Cecil B. DeMille y con ello se convirtió en la primera mujer negra en recibirlo. En un discurso fuerte y movilizador, la famosa conductora le dedicó palabras a todas las víctimas de la discriminación y del acoso sexual. Muchos la ven en carrera política y las redes lo reflejaron con un #Oprah2020.