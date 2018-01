La dupla Rojas-Aldeco interpretará canciones melódicas, folklóricas y tangueras.

Para romper con la monotonía que pueden provocar los fines de semanas en plenas vacaciones de verano, Claudio Rojas y Giselle Aldeco armaron una propuesta que busca desarmar la idea de que San Juan se vuelve desierta en enero, sin ningún espectáculo. La apuesta de ambos cantantes tiene que ver con invitar al público a apreciar una velada diferente y original, al aire libre. En los jardines del Auditorio Juan Victoria, alrededor del café, todos los viernes de enero (que podría incluir también febrero y marzo) se dará el ciclo de espectáculos 'San Juan por mi sangre', que logra integrar estilos de danza diferentes con el tango como núcleo generador de una puesta interactiva y entretenida para quienes busque pasarla bien. Tanto en formato solista como en dúo, a la fórmula Aldeco-Rojas se le sumará una troupe de bailarines locales: Florencia Genovart (salsa y hip hop), Victoria Merenda (danza árabe), María de los Ángeles González (estilo libre y contemporáneo), María Celeste González (flamenco); y las parejas de danza Jorge Morales y Ornella Cortez (folklore) y Victoria Simi e Iván Accolti (tango), que pertenecen a la compañía Encanto Rojo, dirigida por Daniela Gil y Raúl Montenegro.



El grupo, tendrá diferentes presentaciones en la confitería del auditorio ubicado por 25 de Mayo y Urquiza. Desde cada especialidad, los artistas de la danza, realizarán interacciones constantes con los cantantes, en el que involucrará al espectador de una manera especial. Esta iniciativa surgida por el tanguero Claudio Rojas, busca repetir la experiencia realizada hace unos cuatro años atrás, pero con otro staff, y que dio muy buenos resultados en aquella oportunidad.



'San Juan por mi sangre, busca graficar en su título todo lo que tiene la provincia en materia artística de la mano de sus propios músicos y bailarines. Hay un público ávido de ver estas experiencias, que son variadas en sí, no se quedan en una sola cosa. No es solo tango, también es flamenco, es árabe, es folklore. Lo es todo', expresó Rojas, a la hora de definir la propuesta que la tiene como partenaire a su colega y amiga Giselle Aldeco: 'Ella es mi otra mitad, compartimos muchos shows juntos, somos muy amigos y lo bueno que tenemos, es que todas las canciones, las hacemos con la misma tonalidad', elogió el tanguero.



Aldeco, en sintonía con él, manifestó: 'Cuando me lo propuso, le dije que sí inmediatamente. A mí me atrae mucho esta idea. Claudio tiene una cabecita mágica, es un honor formar parte. Habrá un poquito de todo, eso está bueno. Hay gente que no sabe lo que puede ver o dónde ir en enero. Además, es una oportunidad para los que vengan de afuera y quieran buscar un espacio divertido. Creo que esto es una buena alternativa. Claudio es uno de los pocos cantantes sanjuaninos que incorpora a tantos bailarines para un espectáculo'.



La selección de las y los jóvenes danzantes, corrió por cuenta del propio Rojas. María Celeste González, quien junto a su hermana, trabajaron con Rojas en varias ocasiones, ven con buenos ojos la idea: 'para nosotras trabajar juntos es un plus, me encanta, nos sentimos muy cómodas trabajar con él, lo hace con mucha responsabilidad'.



Merenda, por su parte, ella hace fusión del tango con el árabe: 'interactuamos desde diferentes puntos. No solo bailamos, interpretamos una pieza completa. Siempre habrá sorpresas, la gente no se aburrirá y no saldrá igual que antes. Porque en el cuadro de tango-árabe hacemos muy bien la Cumparsita Oriental, nos sale genial'.



En el repertorio que incluirán, no solo habrá tangos, también canciones de Soledad, Abel Pinto y Axel, llevando ritmos más tendientes para el lado del pop y de lo melódico: 'pensamos en que el show debe ser divertido, pero que también, tenga un mensaje para reflexionar', concluyó el tanguero, 'Será muy cómodo, atractivo y con ritmos variados, ojalá el sanjuanino nos acompañe y se adueñe de este show'.



La cita está fijada para el próximo viernes 12 de enero, y de allí en adelante. Siempre a las 22.30 y un derecho a show de 50 pesos por persona.



FOTOS MARCOS URISA