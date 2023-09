A más de dos años y medio del último terremoto que sufrió San Juan, el Auditorio Juan Victoria aún no puede recuperar su aspecto original. Es que los techos de los foyers Sur y Norte y el espacio que conecta ambos aún permanecen con las vigas de cemento a la vista, sin el cielorraso ni luminarias, sólo con unos focos colgando. Aunque podría parecer un estilo de decoración industrial, es en realidad una obra sin terminar.

Consultada al respecto, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, aseguró que "es un tema de Obras Públicas, ellos podrían ampliar con mayor precisión, pero sí, no se puede tapar el cielorraso hasta que no esté instalado el aire acondicionado. Tengo entendido que estábamos en proceso de adquisición, no estoy segura, no sé si tenía que llegar de otro lugar, no quiero decir algo que no es, pero se tiene que instalar el aire acondicionado y el equipo todavía no está, entonces no se puede tapar porque sería un gasto enorme volver a romper". Sobre el financiamiento de la obra, dijo: "Eso también es de Obras Públicas", agregando que "cada proyecto tuvo que ser autorizado por la Comisión Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación", debido a que el Auditorio Juan Victoria fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2004, por lo que su edificio está protegido por ley.

Mientras que, consultado por este tema, el director del Auditorio -Rolando García Gómez- se abstuvo de realizar declaraciones, DIARIO DE CUYO pudo saber que el proyecto para terminar la obra está listo desde febrero de 2022, pero desde entonces quedó en carpeta y no fue licitado.

Es la dirección de Planificación de Proyectos, que depende de la Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la que intervino en este caso.

"Todos los proyectos de la provincia los hacemos en mi dirección. Yo ingresé en febrero de 2022 y esto ya estaba iniciado, prácticamente terminado en ese momento. Ha quedado en suspenso" dijo a este diario la directora del área, arquitecta Ana Licia Sánchez. La funcionaria detalló que, a pedido de Patrimonio (del Ministerio de Turismo y Cultura), se realizó el proyecto para el montaje de los nuevos cielorrasos, la instalación de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC según sus siglas en inglés), renovación de iluminación del foyer y montaje de luminarias, un servicio contra incendios, además de las conexiones que eso requiere y los trabajos complementarios necesarios.

"Que exista el proyecto no quiere decir que cuando se haga, se haga exactamente igual, porque esto va a depender de la próxima gestión" aseguró Sánchez, quien manifestó no saber por qué no fue licitado en todo este tiempo.

"Desconozco los motivos, no manejo el tema presupuestario, el Ministro y el Gobernador son quienes toman esas decisiones. Nosotros tenemos un banco de proyectos, quedan ahí hasta tanto exista un presupuesto" apuntó Sánchez, quien reveló que a marzo de este año la estimación del costo del proyecto era de 910 millones de pesos.

Falta de tiempo para trabajar detalles y la decisión de priorizar unas obras sobre otras fue la respuesta oficial sobre qué mantiene al Auditorio Juan Victoria con sus techos al desnudo.

"La etapa del proyecto grueso, que es lo que explicó Ana Licia, está finalizado. Ahora bien, ese proyecto debe tener continuidad y se tiene que trabajar en conjunto con una consultora estructural que permite definir cuestiones de detalles, en conjunto también con Patrimonio. Esto lleva tiempo y no estuvo contemplado en el presupuesto 2023, teniendo en cuenta también el reajuste y priorización de obras que se hizo tras la recomposición salarial. La Subsecretaría de Arquitectura, a través de la dirección de Proyectos, va a continuar trabajando en esto e intentará dejarlo listo para que pueda ser contemplado en el presupuesto 2024" dijo a este diario el ministro Julio Ortiz Andino.



Los antecedentes

Luego del terremoto del 18 de enero de 2021, el Auditorio Juan Victoria quedó cerrado por los daños y recién entre mayo y junio comenzaron los trabajos de remoción del cielorraso, que había sufrido desprendimientos. Inpres y Planeamiendo aseguraron que no había daño estructural. Ahí trabajó la empresa SAT, adjudicataria de la obra de remoción de los 1.950 metros cuadrados, por 2 millones de pesos. Luego estaban planeadas las instalaciones del cielorraso y del aire acondicionado frío-calor, con un plazo de 60 a 80 días y un costo de 13 millones de pesos, según declaró a este diario el ingeniero Marcelo Mattar, de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, en nota publicada el 29 de abril del 2021. Los números coincidían con el monto que la ministra Grynszpan dijo que Nación enviaría a San Juan para la refacción del Auditorio Juan Victoria. Aparte, Tristán Bauer comprometió la intervención del organero de la UBA, Carlos Merlassino, que había presupuestado su trabajo de restauración en 1,5 millones de pesos, que sí se hizo.

El 7 de octubre de 2021 volvió la música, con un concierto del organista alemán Josef Luy. La función organizada por el Ministerio de Turismo y Cultura tuvo gran significación porque el órgano Walker volvía a sonar después de la restauración y reparación que requirió tras el sismo.

En la reapertura, los dos foyers fueron bloqueados para el tránsito de personas, dejando únicamente unos metros para el acceso a la sala. Se colocaron unos paneles explicativos sobre la restauración del órgano, incluso mostrando algunos de los tubos retorcidos que se habían cambiado. Recién hace algunos meses, esos paneles fueron movidos, liberando el espacio del foyer sur, como si la obra estuviera terminada.