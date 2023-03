"Vais a ganar, vais a ganar", le había dicho Antonio Banderas a Axel Kuschevatzky -productor del film argentino en la cobertura para TNT- cuando transitaba la alfombra que lo conducía a la entrega de los Oscar. Y a modo de confidencia, contó que habían estado practicando para decir Argentina y no "Aryentina", respetando el idioma original. Bueno, el vaticinio no se cumplió y hasta lo tildaron de mufa al pobre Antonio, pero la cara de decepción de la mexicana Salma Hayek (que había puesto notorio énfasis al nombrar la peli de Mitre) cuando anunció a la ganadora -momento que se hizo viral- no pasó desapercibida. Al parecer, ambos tenían su corazoncito en el único film latino del rubro Película Internacional. Fue esa la primera reacción llamativa luego de que Argentina, 1985 cayera ante la favorita alemana Sin novedad en el frente en la reciente entrega de los premios de la Academia. De inmediato aparecieron otras, tanto desde la delegación que había viajado a Estados Unidos como también del público, que dio su parecer a través de las redes. Sin dudas lo que más expectativa generaba eran las declaraciones de Darín, que siempre templado en momentos como estos, contrastó con los hilarantes memes. El arco político no se quedó callado y lo que sí llamó la atención fue la modesta reacción del ambiente artístico en las redes. Aquí, algunas de esas repercusiones.

La palabra más esperada



Si algo se esperaba luego del revés en la ceremonia, eran las declaraciones de Ricardo Darín. Y llegaron. "Lo vivimos como todos. Le habíamos dado mucha manija y fue una especie de decepción, pero ganó una gran película", dijo a TN. Después, en charla con Pablo Scholz (Clarín), confesó que si bien sabía que la alemana corría con ventaja, cuando vio salir a Salma Hayek y a Antonio Banderas para presentar el rubro, sintió como una señal a favor... que no fue. Entonces profundizó: "Si vos creés que La Meca está en un lugar, te olvidás del camino. Tuvimos el Globo de Oro, el Goya, premio del público por todos lados, abrazos, felicitaciones. La gente adoró la película. Entonces vos no te podés olvidar del camino, porque la verdad es que la única meta es el camino". Y añadió: "Venimos con el tsunami mundialista y arrancaron con 'Quiero la tercera' como si fuera un partido más. Y eso me da un poco de pena, la verdad. Pero yo creo que la gente es mucho más inteligente, incluso de lo que cree de sí misma, y entiende cómo son estas cosas (...) Siento profundamente en mi corazón la posible decepción de mucha gente en mi país, pero esto es así, se gana y se pierde y hay que saber perder también".

A propósito de la gala

* El tailandés Ke Huy Quan, ganador del Oscar a mejor Actor de Reparto por "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue quien más se extendió en su discurso y quien más hizo emocionar a todo el mundillo hollywoodense, al relatar su historia como inmigrante que terminó cumpliendo su sueño americano. Protagonizó además otros dos picos emotivos en las premiaciones: cuando Brendan Fraser subió a recibir la estatuilla de Mejor Actor (por su protagónico en La ballena), ya que trepó al escenario directo a abrazarlo (trabajaron juntos en El hombre de California, de 1992), a los saltos y al grito de "¡lo logramos!"; y luego, cuando el veterano Harrison Ford entregó el premio a Mejor Película y se lo dio en mano directamente a Quan, quien volvió a romper en llanto, recordando que su debut en la pantalla grande fue de niño, justamente acompañando al gran Ford en "Indiana Jones y el Templo de la Perdición".



* El argentino Axel Kuchevatzky, productor de Argentina, 1985 y al mismo tiempo conductor de la ceremonia para TNT América Latina, cometió un furcio con la estrella cubana Ana de Armas en la previa de la premiación. Le dijo que era loable por haber llegado a la nominación a Mejor Actriz luego de haber empezado de cero y haber "dormido en el sillón de Alex Pettyfer". La actriz, desencajada por el comentario, lo miró con furia y dijo "yo no viví en ningún sillón". Finalmente, Axel logró salir del paso y terminar la entrevista en buenos términos.



* El presentador de la ceremonia, Jimmy Kimmel, bromeó al principio sobre el episodio violento de la edición anterior, cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock ante los ojos del mundo. Y al finalizar la transmisión, festejó con un cartel que hubiera pasado "1 día sin incidentes" en la transmisión oficial de los Oscar.



* Finalmente Lady Gaga (que graba la secuela de Guasón) fue y cantó el tema de Top Gun: Maverick: Hold my hand. Sin dudas fue uno de los platos fuertes de la velada, aunque el Oscar fue para Naatu Naatu (RRR).



* John Travolta presentó el In Memorian y se quebró al recordar a sus amigas Olivia Newton John y Kirstie Alley. Lenny Kravitz, solo con su piano, fue el encargado de musicalizar este sensible momento al son de Calling all angels, que arrancó lágrimas a más de uno.



* La mala onda de Hugh Grant en la alfombra también dio que hablar. Entrevistado por Ashley Graham, contestó de mala gana con monosílabos. El remate fue cuando la corresponsal le preguntó de quién era su atuendo: "No sé, de mi sastre", respondió.

Otras voces



¡Peliculón Argentina, 1985! No pudo ser el Oscar, pero no dejen de verla. Ángel De Brito



Más allá de todo, orgullo absoluto por la llegada y compromiso histórico de Argentina, 1985. Llegamos al mundo con esta película. Guido Zaffora



#Argentina1985 no tenemos el Oscar pero nos queda el testimonio artístico de un juicio histórico. #Oscars2023 / Orgullosos de #Argentina1985 Marcela Coronel



Felicitaciones para #Argentina1985 . Con estatuilla o sin, lo que hicieron fue histórico. Claudia Piñeiro



Orgullosos de esta película que igual quedará en la historia. Con la frente bien alta. Prime Video Latam



Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película #Argentina1985. #Oscars / A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento. Alberto Fernández



Gracias a todo el equipo de #Argentina1985 por representar lo mejor del cine argentino en los #Oscars2023, por mostrarle al mundo nuestro talento y por mantener viva la conversación sobre los valores democráticos y el respeto por las instituciones. ¡Orgulloso de ser argentino!. Horacio Rodríguez Larreta

LOS MEMES

"no ganó Argentina 1985 les falta cine hijos de p..."

"Salma Hayek y Antonio Banderas leyendo que ganó la película alemana y no #Argentina1985"

"perdió argentina 1985 y se fue camila de gran hermano hoy se complotaron todos para que sea la noche de los fraudes"

"Estoy así wacho #Argentina1985"

"Perdió argentina 1985 y se quedo romina en gh, que domingo del or..."

"Los argentinos yendo a buscar la estatuilla para dársela a Argentina 1985 porque somos argentinos y nosotros no perdemos premios Oscar"

"Yendo a pedir explicaciones a la Academia por #Argentina1985"