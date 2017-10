Celeste Cid hizo un recorrido por su historia con un parate en uno de los momentos más tristes que vivió en sus tan sólo 33 años.

La actriz recordó una de las etapas más oscuras: su adicción a las drogas, por las que hace casi 10 años debió ser internada en un centro de rehabilitación: "No fue joda y rock and roll", fue lo que dijo al admitir que eso la llevó a alejarse de sí misma y de los demás.

"Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca, yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe", admitió Celeste en diálogo con Gente y agregó: "Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas, y me desconecté de mí misma y de todo lo demás".

En este marco, admitió los trasfondos que la llevaron a la adicción: "Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de 'duelar' fantasmas personales y temitas familiares. Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó".

La protagonista de Las Estrellas confesó que al principio no le gustaba hablar sobre su pasado: “Cuando estaba internada (2009), con lo que implica esa enfermedad y extrañando mucho a mi hijo (cinco años en ese momento), salía esquivando autos y fotógrafos. No niego lo que viví pero no voy a maquinarme con el tema".

Sobre su hijo mayor, fruto de su relación con Emanuel Horvilleur, reveló que tiene una relación particular y el tema de las drogas es recurrente en la casa: "Pregunta y tanto su papá como yo somos abiertos al diálogo fluido, en casa se debate. Sabe que lo que viví es un bajón".´