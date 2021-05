A sus 51 años, Fabio "La Mole" Moli se alejó de los medios y de un ring para volver a trabajar como albañil durante la pandemia de coronavirus. "Antes de comenzar con el boxeo, la profesión mía era de albañil. Así que ahora estoy trabajando de vuelta en la construcción”, contó en entrevista con FM República de Morteros. Y agregó: “Es una cosa que siempre me gustó, me encantó, lo sé manejar. Y estoy de vuelta, laburando con mi hijo, mi familia, mi yerno. Tranquilo y feliz”.

La Mole pasó la cuarentena en su lugar natal: Villa del Rosario, ubicado en el centro de Córdoba y a pocos kilómetros de la capital provincial. “En los primeros dos meses, dos meses y medio de la pandemia, no nos movimos de la casa. La verdad que le agarré muy mucho miedo yo. Después se me fue el miedo, pero sí le tengo muy mucho respeto. Pero porque hay que laburar, hay que andar. Y si estás con miedo, no podés andar. Le tengo un respeto grandísimo al coronavirus”, expresó al respecto.

Además de haberse coronado como campeón argentino y sudamericano de peso pesado, Moli saltó a la popularidad masiva por formar parte de Bailando por un sueño, reality conducido por Marcelo Tinelli que supo ganar: "Al principio no quería ir, pero al final terminé yendo y gané. Para mí, fue como un laburo más, como cualquier otro. Fue como trabajar en la construcción: yo sabía que tenía que bailar para cumplirle un sueño a un merendero de Bell Ville".

Luego, detalló lo que era la relación con Marcelo: "Tratar con Tinelli fue como tratar con el patrón que tengo hoy día en la construcción. Soy como soy, hago lo que quiero, nadie me dijo lo que tenía que decir. Yo hacía y decía lo que pensaba en ese momento. Y gané el Bailando y el Cantando, nadie me compraba, yo hacía lo que sentía”.

"De todas las cosas que hice, me quedo con el boxeo. Lo demás se dio, pero siempre quise ser boxeador y solo me faltó ser campeón mundial. Hice una muy buena diferencia económica pero la viví bien y la disfruté con mi familia. A mis cinco hijos les hice la casa completa, amueblada y todo. Tienen que laburar pero viven bien", agregó.

Por último, recordó su pelea ante el ucraniano Wladimir Klitschko, en la que fue noqueado cuando promediaba el primer round: “Cuando me fui para Alemania hubo una caravana de 50 cuadras. Cuando volví, estaba mi mujer sola, esperándome. Nunca en mi vida pensé en perder como perdí. Muchos dicen que yo me tiré, que fui para cobrar la bolsa... pero eso me entra por una oreja y me sale por la otra”, sentenció.