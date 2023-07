"Es una obra que vengo trabajando hace mucho tiempo, diría incluso que desde la escuela secundaria. Empecé a leer a Sarmiento por un libro que me regaló mi madre, El profeta de la Pampa, de Ricardo Rojas, voluminoso, de fácil lectura, muy completo. A partir de allí uno se lleva una imagen muy especial de él, porque abarca gran parte de su vida de forma pormenorizada..." comenzó a hablar el Dr. Marcelo Lima sobre los orígenes de su sexta publicación, "Sarmiento sin prejuicios. De obrero minero a presidente de la Nación", un ensayo "con título y subtítulo muy decidores" -apuntó en charla con DIARIO DE CUYO- que presentará el jueves 27 de julio (ver aparte). "Después me fui a estudiar a Santa Fe y en la zona del Litoral la imagen de Sarmiento no era bien vista, entonces empezamos con algunos debates, ateneos y advertí que muchos de los que criticaban a Sarmiento no lo habían leído, que muchas veces se lo juzga a partir de anécdotas o de una carta, como la que le mandó a Mitre tras la muerte del Chacho Peñaloza, pero sin analizarlo en plenitud", retomó el hilo el actual ministro de la Corte de Justicia de San Juan, apasionado por la historia y profundo admirador del prócer, de quien rescata sus luces, sin ocultar sus sombras.

"Ese 'sin prejuicios' del título habla del disvalor que usualmente se antepone al conocer a la persona. Lo que pretendo es correr ese velo, ver al Sarmiento de carne y hueso sin ideas previas y ahí comenzar a entender, participemos o no de su pensamiento. Por eso el libro comienza preguntando ¿De quién vamos a hablar? ¿Del asesino de gauchos, del que quiso entregar parte de la Patagonia a los chilenos, del que trajo los gorriones, del que implantó los plátanos? ¿O del constructor de la nueva Argentina, como dice Aníbal Ponce; del primer profesor de Derecho Constitucional de la UBA, del Presidente, del Senador, del creador del libro Educación Popular, base de Ley 1.420? Entonces arrancamos con una biografía elemental e indispensable diría, porque si no, no se puede entender al personaje", agregó Lima, quien afirmó que no se puede querer lo que no se conoce, a la vez que aseguró que "conocer a Sarmiento no es difícil, sólo basta leerlo, porque era un escritor compulsivo que escribía todo lo que pensaba".

"Sarmiento es un personaje que atrapa. Atrapa su ideario, su forma de pensar, su forma avanzada de racionalizar las cosas. Era un adelantado a los tiempos, planteaba discusiones que aún hoy están vigentes. Y otra cosa que apasiona de él es que era un hombre extremadamente honesto, de una honestidad brutal... Y en todo aspecto... Fíjese que él alquilaba siendo presidente y cuando se va a Paraguay, donde muere, el gobierno le presta una casa porque ni un bien tenía...", se conmovió el autor, a quien la vida y obra de Domingo Faustino -reconoció- lo moviliza tanto en lo personal como en lo profesional.

"Él vivió y padeció las problemáticas de todos los sectores sociales. No se la contaron, nadie le contó cómo era. El hecho de haber sido obrero minero, empleado de viña, vendedor, maestro y más, hasta presidente, le dio un conocimiento profundo de la sociedad. No obtuvo un master de político en una universidad, conocía de lo que hablaba", se explayó el memorioso y apasionado autor, para quien la pluma de Recuerdos de provincia -"el mejor narrador del siglo XIX dicho por amigos y adversarios, un hombre que le daba valor a la palabra y que escribía con una finalidad extra literaria", lo pinta- no es más ni menos que "un ejemplo a seguir".

"Sarmiento es una figura polémica y vasta. Tenemos que reconocer algunas cuestiones, como su último libro, Conflicto y armonías de las razas en América, que es un libro nefasto de un hombre en la frontera de su muerte, que incluso va en contra de lo que pregonó durante años. Un libro que no tuvo éxito, después del cual dejó de escribir; y para atacarlo, lo reimprimieron; pero en absoluto habla del verdadero Sarmiento", agregó Lima, quien inscribe su trabajo en el movimiento posrevisionista.

"En los primeros años Sarmiento aparecía en la historia oficial con algunas virtudes, pocas, pero algún reconocimiento. Luego el revisionismo histórico rescata ciertos aspectos interesantes, pero no lo valora con el ideario político que tenía, porque no llegan a conocerlo en profundidad. Y ahora viene el posrevisionismo, que ve la historia sin el conflicto político vigente, entonces es más desapasionado y hace una valoración distinta", explicó el autor, que abraza un deseo para su flamante libro: poder generar en el lector, principalmente en los sanjuaninos, el deseo de leerlo; sea que luego comparta o no el punto de vista.

"Lo mejor que le puede pasar a un escritor es que lo debatan, que lo critiquen, porque significa que la obra llegó, que está viva", expresó Lima.

DATO

La presentación del libro "Sarmiento sin prejuicios. De obrero minero a presidente de la Nación" será el jueves 27 de julio a las 19 hs, en el Auditorio Emar Acosta (anexo Legislatura provincial). Entrada libre y gratuita