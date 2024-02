Años de dedicación, estudio y kilómetros recorridos para alcanzar el nivel deseado, tuvo en consecuencia, su recompensa. Gracias al Premio Vicente Costanza (adquirido en 2019) que otorga la Escuela de Música, logró no sólo el premio inmediato de actuar junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, sino que a largo plazo, hubo puertas institucionales y académicas que la condujeron hacia nuevos destinos y horizontes. En concreto, la pianista Lizell Claros -que está cursando lo último del profesorado de piano universitario en la Escuela de Música- volvió a su tierra natal para dos compromisos importantes para su carrera artística: un concierto brindado en Cochabamba (su ciudad de origen) y esta noche, le tocará ingresar por primera vez al Centro Sinfónico Nacional en la ciudad de La Paz, como figura invitada para el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia a cargo del director Weimar Arancibia. Será un capítulo novedoso en su historia profesional, puesto que dará como solista un concierto de Mozart (el concierto para piano nº20) que es el preferido por la intérprete a la hora de lucir su talento expresivo sobre el escenario en el encuentro denominado "El Mejor de los Mundos Posibles". A pocas horas del debut, DIARIO DE CUYO se comunicó con Claros, quien se encuentra en este momento palpitando con emoción y entusiasmo salir a escena. Por primera vez, actuará con una orquesta nacional en su país y resulta significativo para la joven: "mi viaje hacia La Paz, surgió luego de haber actuado con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, por el premio Costanza. Eso me dio la posibilidad de contactarme con el ayudante del director Weimar a través de una carta de intención pidiendo tocar con la Sinfónica de Bolivia. Ellos siempre están abiertos a recibir a solistas de muchos países. Hasta que me llegó la invitación casi por sorpresa y ahora ya estoy aquí", dijo con alegría. El auditorio de La Paz, está acondicionado para la música sinfónica con capacidad de 400 espectadores y cuenta con un gran piano de cola. Lizell, que viene hace varios años radicada en San Juan, está bajo la tutela de la profesora Ana María Aguirre y este año la pianista está mentalizada y preparada para recibirse, como principal objetivo propuesto para este 2024. Aunque también, no descuidará otros aspectos. El de hacer conciertos, giras y ciclos de formación y enseñanza a otros estudiantes. Sin embargo, su motivación fundamental es lograr difundir la cultura y la música boliviana en todo su espectro, a través del piano y con recursos de la música clásica. "Lo que más me interesa como pianista es difundir la música boliviana a otros países desde mi instrumento y mi lenguaje. Hay muchos compositores bolivianos que son poco conocidos, entonces necesito articular de esta manera para fomentar la cultura desde mi lugar. Por eso estoy tan agradecida de la Universidad Nacional de San Juan y en especial de mi mentora, la profesora Aguirre, de contar con muchas herramientas para crecer", comentó la artista.

Por otro lado, el hecho de haber regresado a Bolivia, también sirvió para reencontrarse con su familia, que espera con ansias verla tocar en vivo con todo el conocimiento y experiencia adquirida a lo largo de siete años de residencia en San Juan. "El vínculo de mi familia ha sido trascendental porque me ayudaron en lo económico muchísimo para que pueda sostenerme en Argentina y en lo emocional, también. Es muy lindo lo que va a pasar esta noche porque ellos no pueden verme en otros lugares. Se pondrá muy feliz verme realizada", señaló.

Mientras se alista para actuar esta noche, tiene en su mente los objetivos fijados para preparar nuevas obras con el fin de interpretarlas en próximos conciertos pianísticos en San Juan dentro de poco.



Sobre el concierto

El concierto "El mejor de los Mundos Posibles", organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, a cargo del director Weimar Arancibia. El programa incluye una obra de Mendoza Nava "Pachamama". Luego será el turno de Lizell Claros con el concierto nº20 de Mozart, en el piano. Después se interpretará la obertura "Candide" de Bernstein y estará también Andrés Estrada como director invitado. La función será esta noche en el Centro Sinfónico Nacional.¸·<