Era una noticia muy esperada por los trabajadores de la música. Finalmente, desde el sábado 1 de agosto, volverán los espectáculos musicales a los locales gastronómicos, con un protocolo específico que además de las normas habituales de higiene y cuidado de manos, deberá ser estricto en el distanciamiento entre artistas y público, debido a que claramente se canta sin tapaboca. El inicio de esta nueva etapa fue confirmado a DIARIO DE CUYO por la ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grynzpan, quien sin ahondar en detalles sobre lo permitido, remarcó que será necesario el distanciamiento social entre músicos y público de "dos metros de distancia", adelantó que los artistas serán contabilizados como parte del cupo general habilitado para cada local y precisó que no estará permitido el baile. De este modo, según lo presentado por Cultura al Comité Covid-19, no hay número máximo de músicos permitido, sino que mientras se respete el distanciamiento social entre ellos y con el público, la cantidad de músicos en escena dependerá del tamaño del local y, en consecuencia, de cuántas personas pueda haber adentro. De cumplirse, la medida trae alivio a algunas bandas numerosas, ya que las primeras informaciones daban cuenta de que sólo habilitarían solistas con pista o bien cantante y hasta tres músicos. De todos modos, sigue siendo un condicionante puesto que en el circuito céntrico no hay muchos lugares con las dimensiones necesarias para cumplir este requisito.



Ya con la fecha confirmada para este retorno en vivo y en directo, este diario consultó a músicos sanjuaninos, que se mostraron entusiasmados, dispuestos a amoldarse al protocolo y esperanzados con el regreso, por motivos económicos y también por el deseo de recuperar el contacto cara a cara con el público. Claro que no será una vuelta fácil porque quizás varios tengan que modificar sus propuestas para para poder encajar en las normas, y también manifestaron su preocupación por cuánto podrán pagar los empresarios, que también tienen un panorama complicado con muchos meses sin trabajar y ahora con menos clientes. También están los artistas que seguirán esperando, aquellos que solían trabajar en eventos sociales en salones, que aún no tienen fecha de habilitación ya que, dijeron desde Gobierno, se están ajustando detalles sobre la manera en que se permitirán, en principio, también sin bailes.



¿Vuelve el stand up?



En San Juan, el sector que más visibilizó su problemática laboral fue el de los músicos y cantantes, pero existían otro tipo de espectáculos en espacios gastronómicos antes de la pandemia, como el stand up; actividad artística que -manifestaron las autoridades- podría volver a estos escenarios, dado que por sus características generalmente se trata de shows unipersonales.

Ellos dicen





Luis "Chichón" Hernández



Estoy muy contento, porque creo que de alguna manera se acordaron de los músicos, de los restoranes y bares que funcionan en torno de los shows. Me parece muy bien que haya una clara disposición de parte de los locales, de parte del Ministerio y fundamentalmente de parte de los músicos, a sabiendas que no es show bailable, son shows musicales. También sabíamos que era muy probable que no permitieran muchos músicos arriba del escenario porque se pide el distanciamiento entre músicos, lo cual puede ser discutible, pero todo sea por el bien de que se puedan hacer los shows, que los músicos puedan volver a tener un lugar donde trabajar, donde generar ganancias, siempre esperando que el status sanitario siga siendo el que tenemos en este momento y seamos más responsables que nunca para que no tengamos que volver para atrás. Demoró mucho en aprobarse, pero sabíamos que era probable que fuéramos de los últimos en volver a la actividad, decíamos que podría ser en septiembre y que sea ahora en agosto nos pone muy contentos.





Carlota De Belaustegui



Los protocolos son complicados, pero tenemos tantas ganas de salir a tocar que nos vamos a amoldar todos, tanto los gastronómicos como los músicos. Sí quisiera que todos se pongan una mano en el corazón: se gana muy poquito con este dilema de que te dicen "bueno, estoy arrancando"... Todos estamos en crisis. Lo justo sería llegar a buenos acuerdos y que se hagan shows más días de la semana, dar entradas más cortas y estaría bueno que no les cobren a los locales el impuesto por tener música en vivo, de esa forma es una ayuda más para que podamos volver.





Melisa Quiroga



Me parece muy bien. hace rato tendríamos que haber vuelto los músicos, sobre todo aquellos que vivimos de la música y no tenemos otra entrada, que hemos tenido que recurrir a otras cosas. El tema es que por ahí tres personas arriba de un escenario, cuando son siete u ocho... por ahí tendremos que reinventarnos nuevamente, hacer algo acústico, más tranquilo, más chiquito, para poder sacar de ahí unos pesos... El tema que no sé como será es el del pago o si será redituable mover todo lo que hay que mover para ir a tocar, porque no es sólo ir a tocar, sino reponer instrumentos, hacer mantenimiento, ir y volver, probar sonido... La habilitación está buena, pero habría que darle un poco más de forma. Nosotros somos una banda grande, por lo tanto necesitamos escenarios un poquito más grandes, tipo festivales, como los de las fiestas a las que estamos acostumbrados en la provincia, pero bueno, habrá que reinventarse porque de otra manera no vamos a poder trabajar evidentemente, más allá de que la gente que está en escena no tiene contacto con el público, por lo que ya deberíamos haber empezado hace rato, porque nosotros no tenemos contacto estrecho. Pero cumpliendo los protocolos, ojalá se pueda empezar de a poco, que al menos los grupos chicos puedan empezar a tocar.





Claudio Rojas



Felicidad absoluta. No sólo por mí sino también por los colegas que lo venían pasando realmente mal. Es nuestra fuente de trabajo y es volver a creer en que podemos tener otra vez nuestra oportunidad de realizar lo que tanto nos gusta y poder encontrarnos y cantarle a la gente cara a cara, que en definitiva eso es la música.





Ale Segovia (Plan B)



Contento por todos los colegas que tienen su circuito de actuaciones en los bares y restós. Agradecido a las autoridades que escucharon el justo reclamo y actuaron con sentido común. Esperamos ahora tener buenas nuevas en breve con respecto a los eventos sociales, ya que hay muchos músicos que trabajamos en ellos. Y de aquí a un tiempo que todo vuelva a sus carriles en lo laboral, ya que casi cinco meses sin trabajar es imposible para la mayoría de nosotros.





Ana Paroldi



Me parece que está bien, es hora. Personalmente no entiendo por qué tardaron tanto. Por otro lado, con respecto al distanciamiento, no entiendo por qué hay que distanciarse más de lo que se distancia un grupo de amigos cuando sale a tomar algo, que es algo que ya se puede hacer. Me parece lógico que no sean tantos músicos en escena, me alegra la medida, obviamente.





Fabián Barrera



Me pongo contento, comenzar es lo que estabamos deseando los cantantes. En mi caso, hay un protocolo que se aprobó para solistas, distanciamiento social, higiene personal de manos, en el protocolo que es necesario tener un anti pop para proteger micrófono. Muchos cantantes lo estamos necesitando.





Carlos García (Oveja Negra)



Es imposible estar en desacuerdo en general, por que vuelvan, pero creo que habrá un par de inconvenientes, que no es el solo hecho de tocar, sino también el porcentaje al que se disminuye las posibilidades de cobrar lo que un músico vale y la cantidad de músicos que están en el escenario. En nuestro caso somos ocho más los que suelen ir con nosotros. Vaya a saber el porcentaje de gente que aún va a un bar, que ya está reducido.... Sumale que ya se venía pagando poco, ahora se le reduce a un 30 por ciento, me imagino el pago que van a querer hacer los propietarios de bares y con razón quizás, si no tienen la misma gente. Los beneficiados van a llegar a ser los solistas que canten con pista o que cantan con guitarra y uno más; para grupos reducidos quizás funcione. Esto no quiere decir que un día hagamos un acústico y podamos tocar, pero bueno, es una de las problemáticas, junto con la parte de difusión. Como estamos atados a que aparezca un caso, imaginate que yo programe una fecha para dentro de dos semanas y un día antes te salga un caso -Dios quiera que no- , entonces no se va a poder hacer difusión con mucha anticipación. Otra cosa, la gente no está saliendo al 100 por ciento. Sirve, está buenísimo y los que lo puedan hacer.... incluso si en algún momento lo podemos hacer nosotros, lo haríamos, pero momentáneamente está complicado. Tenemos que seguir abocándonos a lo online.