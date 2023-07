La naturaleza, la tierra en la que se nace y se muere; aquellos que habitaron este suelo antes, como los que viven hoy; cómo avanza la humanidad y qué destino tiene este mundo; son los temas, o mejor dicho reflexiones filosóficas, que durante años han inquietado la conciencia de Miguel Ángel Sugo Ciuk -hijo del famoso escultor- y que las materializa a través de la creación musical. Por eso, en una nueva cita con el público, preparó el concierto "Un hacedor musical para dos géneros", un encuentro "telúrico" como él le gusta definir, para estrenar obras de su autoría, el próximo viernes en la Sala Auditorio del Museo Franklin Rawson, edificio que todavía alberga la gran exposición con creaciones de su progenitor. Es una muestra de sus últimas producciones compositivas que sonarán de la mano de la guitarrista Lucía Romero, quien interpretará piezas instrumentales bajo el título "80%: Humedal, Güada y Jarilla", en el primer acto. Al respecto, la guitarrista contó: "Cuando me entregó Miguel la partitura para comenzar a leerla fue para mí un desafío. Juntos definimos detalles expresivos y de sonoridad intentando de mi parte percibir y transmitir esa esencia. De a poco el desafío fue madurando y desde el comienzo disfruté esta música".

En el segundo acto, sonará "Muvi" (lo titula como Música + Video de un mismo autor) con las obras "Piedra" y "Adibot". Se trata de una performance audiovisual, cuyo contenido está conectado con las influencias de su padre y del devenir de la vida cotidiana sanjuanina.

"Muvi es una creación ante la carencia de intérpretes instrumentistas (por falta de dinero para pagarles) utilizo partituras y las reproduzco con un banco de sonidos sampleados, a la cual sumo videos filmados y editados por mí a modo de instrumentación", dijo el músico a DIARIO DE CUYO.

"Piedra" muestra cómo el tiempo y la "perversión humana" (actos de vandalismo) hacen una acción que el músico lo denomina como "contra-escultura": "Está compuesto de imágenes de una de las esculturas de mi viejo que no están en la actual muestra del museo. El medallón del paredón de Zonda, donde Sarmiento dijo 'las ideas no se matan', tiene el rostro destrozado. Esto es un reclamo que hago sobre la brutalidad del ser humano. La voluntad violenta de destruir, esa pasión por aniquilar, es preocupante para mí", desarrolló el músico y docente. Y "Adibot" es un acrónimo de la frase "Al Divino Botón", que con ironía, donde el autor intenta representar los pensamientos sobre las acciones humanas en la sociedad. Finalmente, Sugo señaló cuál es la intención creativa de este concierto: "La invasión colonial y la dependencia nos domesticó y somos una sociedad con productos culturales que sólo sirven para el consumo. Si desconocemos la historia de San Juan, no tendremos rumbo hacia dónde queremos ir. Es el mensaje de esta propuesta", remarcó Sugo.