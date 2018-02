"Me estoy dando la oportunidad de conocer a un hombre que, por primera vez desde la partida de Fabi, me genera sentimientos que había descartado de mi corazón", decía Nazarena Vélez (43) a principios de año en la nota de tapa de Ciudad,asumiendo su relación amorosa con Leandro Camani, exmarido de Samanta Farjat.

Sin embargo, la actriz y productora continúo el romance lejos de la exposición, dejándolo asomar a cuentagotas en las redes sociales: en San Valentín, Nazarena blanqueó sin rodeos el noviazgo con un romántico tweet: "Sos mi amor. Feliz TODO", escribió, junto a dulces postales. El "TODO", en mayúsculas, se refería a que el Día de los Enamorados coincidía con el cumpleaños de su pareja. Pero sólo veinticuatro horas después algo cambió: Vélez eliminó el tweet ¿y comunicó la ruptura en Instagram, con un nostálgico posteo?

"La soledad está siempre presente, la podés tapar o tratar de engañar, pero llega un momento que solo debés enfrentarla y amigarte con ella. En ocasiones puede ayudarnos a pensar, acomodar, sincerar, soltar y hasta sanar. Todo depende de vos”, escribió Nazarena, poniendo bajo la lupa su distancia de Camani.

Con la publicación cosechando cientos de comentario, la actriz decidió responder uno en particular. "¿Creés que no vas a poder estar de nuevo en pareja? ¿Ya no creés en el amor?", le consultó una seguidora. Y ella respondió con un "NO..", en mayúscula. Y dos puntos suspensivos.