"Es para toda la familia" se apura a aclarar Marcelo De Belllis sobre la obra que llega el próximo domingo 6 al Teatro Sarmiento, dentro de la programación de Protea. Es que el título remite al teatro de revista, pero la pieza inglesa escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields está lejos de mostrar chicas con poca ropa.



"Como el culo" es una comedia delirante, dirigida por Manuel González Gil, con la producción de Javier Faroni, que fue el éxito del verano en Mar del Plata, obteniendo además 5 premios Estrella de Mar. Pero también le fue bien en Carlos paz, porque hubo un segundo elenco que hizo temporada de manera simultánea ganando 8 premios Carlos.



"Estamos felices con lo que pasa con la obra" dice orgulloso a DIARIO DE CUYO el actor, docente y director de teatro. De Bellis, que aún es reconocido por su rol como Dardo Fuseneco en Casados con hijos, hace tres años que está en el elenco que también integran Walter Quiroz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suárez, Fernanda Metilli, Ariel Basaldua y Nancy Anka, sumada recientemente.



Se trata de una comedia disparatada que pone el foco en un grupo de actores que decide representar una obra de misterio ambientada en 1920 y de ahí el origen del título argentino: porque todo puede salir bien o todo lo contrario.



-¿Hubo que adaptar la pieza al humor argentino?



-No, es prácticamente la misma, acabo de verla hace un mes en Nueva York y es la misma obra, no tenemos nada que envidiarle, no le cambiamos nada, no la argentinizamos, al contrario; está tan bien escrita que sería un pecado, la respetamos a rajatabla. Es una comedia para todo público, de verdad, hay chicos de 5 años que la disfrutan, se ríen. Eso no pasa con cualquier obra. La trampa es... se llama Como el culo, uno dice debe tener malas palabras y no, al contrario, es una comedia realmente para toda la familia.



-¿Hay una tendencia a traer al teatro comedias extranjeras? ¿Importamos humor?



-Sí, pero está pasando que gracias a Dios está cambiando el humor. Todo este tema del bullying... las comedias facilistas han quedado en segundo plano. Tenemos muy buenos autores en Argentina, como Sergio Marcos, Martín Guerra, Diego Alarcón, he trabajado con ellos, pero no abundan los autores ingeniosos. Lamentablemente hay que ir a buscar obras afuera porque los disparadores son otros. Esta obra es una pieza inglesa donde no hay bullying, donde nadie se ríe del otro, ni de la homosexualidad... ni chistes de género. Para eso hay que elevar el bochín, ser más ocurrente que nadie, es muy difícil de hacer. Al salir a buscar comedias de afuera muy bien escritas sabés que por lo menos la fórmula está . A veces el productor elige no hacerlo porque tenés que pagar más derechos o a Argentores. Pero en el producto artístico se agradece, porque la gente ve otra calidad de obra. No estoy hablando mal de los autores argentinos sino que a veces pasa que se escriben cosas para las temporadas y ya.



-¿Entonces aquí hay que empezar a cambiar los temas?



-También tiene que ver con nuestra idiosincrasia, fijate que aun en Casados con hijos, Pepe y Moni también se decían barbaridades. Y la gente se ríe. Tiene que ver también con nuestra manera de sentir y de ser también. Pero bueno, ahora están pasando muchas cosas y está bueno que cuando saqués una entrada te diviertas con otra cosa y no a costa de la desgracia ajena.



-¿Y qué le pasa cuando se sigue viendo en las repeticiones de Casados con hijos?



-Me llena de placer verme. En general no me gusta verme, pero me olvido que soy yo y me río. Te juro que me olvido. El otro día me llama Guillermo (Francella) y me dice "¿estás viendo el programa, lo del Chevy? Me estoy muriendo de risa", me dice. Él también se olvida que es él. En la última novela que hice el año pasado, Golpe al corazón, no me gustaba verme. Pero Casados tiene esa magia... te engancha desde el primer minuto. Además es un programa histórico.



-¿Te sentiste encasillado en algún momento?



-No, no siento que me haya encasillado, de hecho he seguido haciendo tiras después. Lo que pasa es que Casados con hijos se da uno en un millón, como fue en su momento Mi cuñado, o Grande Pa, o Showmatch, no hay manera de repetirlos. Son éxitos, son programas angelados que no tienen explicación, yo tengo la suerte de haber estado entre esos seis actores. En lo personal, al contrario, lejos de molestarme yo lo festejo día a día.



-¿Falta humor en la televisión actual?



-Sí, como que falta. Por eso insisto con Casados, pero está Peligro sin codificar; hay un tema con la crisis de la ficción, de repente aparecen tanta novela turca, está todo como raro. También es muy difícil hacer humor, no es para cualquiera. Creo que hay una gran carencia, después de la muerte de Olmedo, apareció Guillermo, después Videomatch y hoy está mutando hacia los youtubers. El encendido de la tele hace 14 puntos y es un exitazo. La gente no ve tanta televisión como antes. Hay una crisis en todos los aspectos, un cambio, hay que tratar de adaptarse.



El dato



Domingo 6 de mayo, a las 20, en el Teatro Sarmiento. Anticipadas en Data, en la sala 4 y 5 de mayo, de 11 a 13 y de 18 a 20. Platea: $600, $550, Pullman: $550, $500.

