La banda rioplatense volvió a Buenos Aires para presentarse en el Estadio Arena de Tortuguitas antes mas de 10 mil personas y se refirió al rechazo de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo.

El momento especial del show se vivió con la canción “Ilegal”, que hacía tiempo no formaba parte del tracklist. En ese instante la pantalla se tiño de verde y miles de pañuelos a favor del aborto se alzaron en el público acompañando el mensaje de la letra que canta "ilegal, ilegal, no tenés nada, te morís y chau...".

El cantante argentino, Emiliano Brancciari, al presentar la canción dijo “Vamos a tocar una canción que no tocábamos hace un millón de años. No queríamos tocarla. Esperamos no volver a hacerla. Damos vergüenza al resto del mundo. Seguimos con nuestra doble moral y nuestra hipocresía”.

Pasadas las 21.30 sonaron los primeros acordes de “Pegame más fuerte” para abrir la noche que culminaría a las 24hs. con el clásico cierre a cargo de "No era Cierto".

Otro pico de emoción se vibró con la presencia de Néstor Ramljak de Nonpalicede invitado a cantar "La Flor" (tema de Nonpa) y "Verte Reir", mientras cientos de celulares alumbraban al escenario.

Cabe destacar que actualmente, No Te Va Gustar está a punto de publicar su biografía escrita por el periodista argentino Mateo Crespo.