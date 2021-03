Para un mejor monitoreo de su cuadro, Víctor Hugo Morales fue trasladado esta tarde a terapia intensiva en el Sanatorio los Arcos. El conductor había ingresado el martes al centro de salud por una pulmonía bilateral, consecuencia de coronavirus.

En diálogo con TN Show, Julián Capasso, productor del periodista, aseguró que el comunicador uruguayo se encuentra en buen estado general, lúcido, afebril y animado. “Por la mañana se terminó de pasarle plasma de paciente convaleciente sin presentar ningún evento adverso”, detalló.

Debido a su neumonía, le están administrado oxigeno que le permite le permite mantener valores normales de oxigenación.

Las razones del traslado a cuidados intensivos

Jorge Santos, gerente médico del sanatorio ubicado en Palermo, explicó esta mañana que la decisión de trasladarlo no ocurrió “porque esté crítico sino por prudencia”. En ese sentido, detalló que quieren “tenerlo en un ambiente controlado y monitoreado”.

El locutor de 73 años le grabó un mensaje a su familia en el que contó que pasó una buena noche y pudo descansar.

“Decidimos hacerle una tomografía computada de tórax y se encontró neumonía bilateral y un descenso en la oxigenación, por eso se decidió internarlo en una clínica”, precisó su médico personal Guillermo Capuya, en diálogo con Radio Mitre. “Parecía ser un candidato a recibir plasma porque es un paciente que tiene la edad adecuada”, agregó.

El sábado Capasso confirmó a TN Show que el locutor dio positivo en COVID-19. Además detalló que presentaba síntomas leves, por lo cual decidió hacerse el hisopado, y que se encontraba en buen estado de salud.

“Solo tiene pérdida de olfato″, explicó en esa ocasión donde además reveló que él también tenía coronavirus. El periodista, que se ausentó durante los últimos días de su trabajo en la señal C5N, se encontraba cumpliendo con el aislamiento.

Tras conocerse la noticia del hisopado, desde su programa de radio La mañana (AM 750) -donde salió al aire a través de una conexión por videollamada- contó: “Siento que me ahogué en la orilla. No llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”.

Asimismo indicó que se sentía bien: “No tengo fiebre ni nada y el oxígeno en sangre está en 97. Los indicadores dan bien, excepto la pérdida del olfato”.

La crítica de Víctor Hugo Morales por el escándalo del ‘Vacunatorio VIP’.

Pese a su edad, el locutor no pudo acceder a la inmunización contra el coronavirus. El 19 de febrero, cuando estalló el escándalo por el vacunatorio VIP en el Ministerio que le costó el puesto al entonces ministro de Salud Ginés González García, el uruguayo se mostró crítico: “Es más fuerte la certeza de que lo que pasó tiene un aire de desastre que realmente nos duele muchísimo”.

En esa línea, respaldó el accionar del presidente Alberto Fernández ante la polémica: “Hizo lo único que se podía: pedir la renuncia con rapidez y energía”.