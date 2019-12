Carolina Ardohain está pasando por un momento difícil luego de que Viviana Benítez la denunciara por hostigamiento, maltrato psicológico e irregularidades en el pago de su salario. La modelo salió a defenderse de estas graves acusaciones que realizó tanto en la Justicia como en la televisión la ex niñera de sus hijos.

“¿Por qué sale a decir estas cosas? ¿Por qué? Si ella sabe lo que he vivido estos años. Duele que te claven un puñal por la espalda con la mentira”, dijo entre lágrimas la conductora de Pampita online. “Soy excelente madre, soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que ‘los juicios laborales los ganan los empleados’. ¡No me importa si la ley no me da la razón! Yo me voy a defender”, remarcó.

De esta manera, la jurado del Bailando 2019 se mostró muy decepcionada y dolida por el comportamiento de Viviana, con quien mantuvo más que una relación laboral ya que la había elegido como una de las damas de honor en su casamiento con el empresario gastronómico Roberto García Moritán el 24 de noviembre.

“Me duele que diga que soy mala persona. Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón”, señaló Ardohain. Luego, agregó: “Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie”.

Para ejemplificar, la modelo reveló por primera vez cómo fue la separación de bienes con Benjamín Vicuña. A fines de 2015, pusieron un punto final en la relación luego del escándalo ocurrido en un motorhome, durante la filmación de la película El hilo rojo, cuando ella sospechaba que el actor chileno estaba teniendo un romance con su compañera de elenco, la China Suárez.

“Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más”, explicó Pampita. “Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie”.

Durante la más de una década en la que estuvieron juntos, Carolina y Benjamín no se casaron, pero por el cambio en el Código Civil en 2015, ella podría haber realizado un reclamo por los bienes gananciales. Pero no lo hizo. Este escenario fue muy diferente a lo ocurrido con su anterior pareja, Martín Barrantes, con quien sí pasó por el altar y el matrimonio duró menos de un año.

Con el tiempo se supo que la modelo estaba empezando a conocer a Vicuña. Mantuvieron la relación en secreto, ya que ella no estaba legalmente separada. Luego, sellaron su amor con el nacimiento de su primera hija en común, Blanca, en el 2006. En ese momento Barrantes le inició un juicio por adulterio y se lo ganó. Pero la retiró con la muerte de la pequeña.