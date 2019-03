Con el título "One More Light", unos 30 músicos del rock sanjuanino harán un homenaje a la vida y obra del cantante (fallecido en 2017) Chester Bennington, voz principal de la banda estadounidense Linkin Park. El show tributo está organizado por Andy Rodríguez -diseñador y manager de la banda Elefante Negro- que consistirá en un repaso de sus obras más emblemáticas, reversionadas e interpretadas por aquellos músicos vinculados al newmetal y el rock alternativo. Referentes de bandas como Lank, Caélux, Galáctica, Damisela, The Foxy Ladies (invitadas especiales) estarán presentes en la convocatoria, como así también destacados solistas instrumentales del circuito provincial. 'El homenaje se pensó para hacer un recordatorio de cómo la música de Chester y de Linkin Park, influenció en los jóvenes, que también se instaló en la historia de la música. Realizar este tributo es para honrar su vida, ya que marcó de verdad a muchos de nuestra generación', explicó Andy en diálogo con DIARIO DE CUYO. 'A lo largo de su historia, Chester ha transitados distintos géneros, fue muy versátil y nunca se encasilló, apostó a cambiar sin tener miedo, con mucha fuerza de voluntad. Un dato no menor, fue que Linkin siempre mantuvo la misma formación desde su creación. En la banda todos tenían voz. El sentido de nunca rendirse, es una de la cuestiones por la que muchos jóvenes sanjuaninos lo tomaron como referente en la música y en la vida', señaló el organizador.



La puesta, tendrá similares características a los homenajes realizados a Gustavo Ceratti, Luis A. Spinetta y Mercedes Sosa, contando con proyección de videoclips que mostrará los momentos claves de su trayectoria artística; rotación de músicos y vocalistas en escena, que transmitirán diferentes climas sonoros. El repertorio se conformará con las más selectas composiciones del cantante, que lo consagraron tanto en Linkin, como en otras agrupaciones como Grey Daze o Dead by Sunrise, en las que tuvo participación.



Además, el tributo incluirá la proyección del documental 'Cómo se hizo Meteora', para el día viernes 22, a las 21.30, con entrada libre y gratuita. La recaudación de las entradas para el recital, será destinado en donación a Fundame.



DATO