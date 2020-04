ace unos días atrás, cuando Marcelo Tinelli regresó de Esquel lugar donde pasó la primera parte de la cuarentena junto a su familia, habló en televisión y dejó la puerta abierta a la no participación de Cinthia Fernández en "Bailando por un Sueño 2020". "Nos encontramos con la renuncia de Agustina Agazzani, la novia de Martín Baclini y ahora estamos viendo que hacer, puede que no bailen ni él ni Cinthia", comentó el conductor.

Lo cierto es que CARAS Digital se comunicó en la semana con el empresario y el mismo confirmó que aún estaba esperando el llamado de la producción y que no sabía si iba a ser parte del concurso más famoso de la televisión. Ahora, ¿qué pasa con la panelista y bailarina? Consultada en "Los Angeles a la Mañana", donde es parte del panel, ella dijo que aún nadie le había comunicado que no iba a estar en el "Bailando".

"A mi nadie me dijo que no iba a estar, esto que escucho me sorprende de sobremanera, yo sigo en el grupo de WhatsApp donde están todos los participantes", dijo ella y enseguida le preguntaron si bailaría con su exnovio y ella dijo contundente: "No de ninguna manera. Eso iría contra mis principios y con todo lo que vengo contando de él".

Finalmente Cinthia agregó: "Por ahora sé, porque me lo informaron que el 11 de mayo arrancan los ensayos de nuevo y yo estoy preparada. Así que si me preguntás a mi, sigo adentro del "Bailando".