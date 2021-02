Dupla que promete. La cantante Belén Ramet (izq) y la pianista Luz Ramírez (derecha) con una de las partituras arregladas para ellas.

Dos talentosas artistas se unieron para homenajear a uno de los músicos más grandes de la historia. El próximo 11 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla y las sanjuaninas Luz Ramírez y Belén Ramet estrenarán dos piezas del autor, con arreglos especiales para piano y voz, que fueron realizados especialmente para este proyecto.



'Hace dos años que decíamos que queríamos tocar Piazzolla y desde enero que estamos trabajando. Mandamos a escribir parte de la música a Buenos Aires, lo hizo Nacho Abad que es un músico muy reconocido, es el actual arreglador de Patricia Sosa , Julia Zenko', comentó Luz sobre la obra que necesitaba ser reescrita para que pudieran abordarla mejor.



'La música de Piazzolla está escrita en tonalidades determinadas, algunas con arreglos orquestales, lo que hemos hecho es hacer Piazzolla a medida nuestra. El arreglador escribió las tonalidades en que yo canto esa música. Adaptó la música a las extraordinarias capacidades de Luz, que puede tocar lo que quiera, y a las tonalidades de mi registro de soprano', detalló Belén.



El audiovisual que grabaron en vivo en el Club Social, será estrenado el 11 de marzo. Tiene dos piezas del genial compositor: Oblivion y Siempre se vuelve a Buenos Aires con letra de Eladia Blázquez y se verá en sus redes personales y posiblemente en televisión en el canal Xama de la UNSJ.



Además, trabajan en otros temas que serán parte de un recital presencial que darán más adelante, 'esperando contar con sala', dijeron. Balada para un loco, Chiquitín de bachín , Los pájaros perdidos, Juanito laguna y Adiós Nonino son algunas de las famosas canciones del repertorio más popular del músico que ellas abordarán.

Grabación. Las artistas filmaron en el Club Social el video que estrenarán el 11 de marzo.



Ramírez es una pianista muy respetada en el medio académico local, formada con grandes maestros, ha actuado con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en varias oportunidades, es docente en el Departamento de Música y conoce mucho la música de Piazzolla porque la ha interpretado en varias ocasiones con el ensamble que formó con Laura Lanzi y Julián Rodrigo. En tanto que Belén Ramet también tiene un largo trayecto en la música, el último tiempo acompañada musicalmente por su marido, Pablo Maldonado. Ambos vienen de presentar el año pasado un audiovisual en homenaje a Leónidas Escudero.



Las artistas, que son amigas y aseguran que este trabajo fluyó de manera especial, aseguran que interpretar al autor de Libertango las atrae particularmente.



'Esta es la primera vez hacerlo solo piano y canto. Trabajar la música de Piazolla es muy gratificante, no sólo para el que escucha, sino para el que lo hace. Tiene una energía particular , un sentimiento, de ese porteño melancólico y tanguero, pero lo principal es esa energía que contagia de entrada a quien lo toca y a quien lo escucha' dijo Luz y agregó que 'trabajar con Belén ha sido un lujo, la conocía como cantante haciendo otro tipo de repertorio, no tangos, y que haya pensado en mí para completar este proyecto me llena de emoción'.



En el mismo sentido, Ramet habló de la buena relación entre ambas y puntualizó el propósito de este proyecto homenaje. 'A las dos nos apasiona su música, la propuesta de Piazzolla no se ha perdido en el tiempo, está totalmente vigente. Y quisimos abordar el repertorio cantado. Proponer algo nuevo, renovando la forma de tocarlo y cantarlo'.



Desde el título resaltan el toque femenino puesto en la propuesta. Ambas coinciden que "sí hay una diferencia' en abordar la obra de Piazzolla siendo mujeres. 'Apuntamos a la capacidad de sensibilidad que tenemos las mujeres y la emoción, no digo que los artistas masculinos no la tengan, pero a las mujeres nos resulta más sencillo. Nosotras tenemos una conexión con lo emocional naturalmente por ser mujeres, hasta culturalmente se nos está más permitido' aseguró la soprano.



'Cada artista hombre o mujer tiene su visión, su impronta y su personalidad que tiñe a la obra. Nosotras por ejemplo siempre hemos comentando el análisis de la letra, prestando atención al sentimiento. Además de mujeres somos artistas y tenemos que imbuirnos en lo que ha querido decir el autor entonces tenemos como intérpretes para poder transmitirlos también' apuntó Ramírez.



Reflexionando un poco más, Belén reconoce que 'en verdad podría ser Piazzolla por artistas, no por mujeres', comentó, pero sí hizo hincapié en que aunque el machismo en la música es algo que 'se ha quebrado, hace un tiempo atrás había más hombres que mujeres en la música, entonces en ese sentido la idea era poder mostrar la figura de la artista femenina en valor, no en desmedro de lo masculino, porque son energías complementarias'.

Piazzolla por mujeres

Estrena el 11 de marzo en redes sociales y Tv digital.

Ficha técnica: Arreglos musicales: Mtro. Alberto Velasco, Nacho Abad; Dirección cinematográfica y de cámaras: Marcelo Lara Búbica; Sonido y grabación digital: Lucio Flores, Germán Güell. A. de producción: Pablo Maldonado. Producción gral y art.: Belén Ramet.