Los espectáculos para grandes y chicos confirmados hasta el momento para el séptimo mes del año conforman una colorida paleta para elegir a gusto. Talentosos músicos de jazz, clásicos del rock nacional (La trova rosarina) o indie; títeres, el payaso más famoso (Piñón Fijo) y una reunión familiar en escena (Barbieri- Bal). También están planeando su visita Los Nocheros, que podrían concretar el 26 de julio en el Teatro Sarmiento.



Brazofuerte

Jueves 4

La destacada orquesta argentina de jazz llegará en el marco de la programación de Mozarteum para presentar su álbum Vivo en Thelonious. Nacida en 2013, desde entonces se ha presentado en Nueva Orleans, Kansas City, y los más prestigiosos salones de Nueva York. Ganadores del premio Konex a la mejor banda de la década. A las 21,30 en el Auditorio Juan Victoria. Entradas: $500, $350 (jubilados), $250 (juveniles) en oficina de Mozarteum: Av. Ignacio de la Roza 161 oeste - Local 5



16BL

Sábado 6

El reconocido DJ holandés 16bits lolitas ha recibido excelentes críticas por sus producciones, que fueron incluidas en varios compilados de importantes sellos de la música electrónica. Viene a Hugo, a la medianoche. Entradas: $500, VIP $700 en Farmacia Echegaray, Hoffman instrumentos musicales y www.masticket.com



Grupo Tongo

Jueves 11 y Viernes 12

Títeres para niños y adultos. La compañía rosarina se presentará con una obra para niños, La tribu de Tongo Tongo, a las 18, entrada $100. Y el viernes, a las 21.30, la obra Parte de mi parte. $150 en Espacio Teatral Títeres en Serio TES (Juan B. Justo sur 335). Reservas 2646713255.





Piñón Fijo

Sábado 13

El famoso payaso cordobés regresa a San Juan con sus canciones de siempre y sus nuevos lanzamientos. A las 15.00 en el Teatro Sarmiento. Entradas: $300, $400, $600.





Sin domesticar

Martes 16

Los famosos youtubers El demente y Ori de M. descubren a través del juego que aún están sin domesticar. Función a las 19, M&G a las 17 Anticipadas en Maxibrant Mall (Laprida 243 E) y en boletería sala el 15 y 16: $700 y $600 platea, pullman $600

Meet&greet se vende boletería del teatro desde las 11 el lunes 15 y martes 16 en horario corrido. $1500



Fedecole

Miércoles 17

Después de recorrer el país con Dos sogas durante el año 2018, Fede Vigevani y Nicole García vuelven con un nuevo encuentro con mucha interacción con el público y canciones. A las 19 en el Teatro Sarmiento. Entradas $700, $800, $900. Meet&greet para 250 personas, $600 además de show. En venta en boletería, Hoffman Inst. musicales y Data.



Palmira Durán

Miércoles 17 y jueves 18

Tablao flamenco con la participación estelar de la bailaora española Palmira Durán. A las 21,30 en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada: $350 en boletería del TB de 10 a 20 y tuentrada.com.





La trova rosarina

Viernes 19

Ruben Goldín, Adrian Abonizio, Jorge Fandermole, Silvina Garre, Fabian Gallardo, Juan Carlos Baglietto traerán los clásicos de una de las agrupaciones más emblemáticas de la música argentina.

A las 21,30 en el Auditorio Juan Victoria. Entradas $600, $450, $300. Boletería del Auditorio y www.tuentrada.com.





Siempre juntos

Jueves 25

La obra encabezada por Carmen Barbieri y Federico Bal, junto a Sebastián Almada, Valeria Archimó y elenco. A las 21.30 en el Teatro Sarmiento. Entradas: $550, $650, $750, $800, $850 en Data, Farmacia Echegaray y boletería del teatro.



Hernán Piquín

Miércoles 31

El destacado bailarín presentará su espectáculo Fuego y pasión, dedicado al flamenco, boleros y tangos. Como invitado estará el español Agustín Barajas. A las 21 en el Teatro Sarmiento. Entradas $500 gradas, $600 pullman, $700 y $800 platea en venta en Data y boletería de la sala.

También vendrán



Pasado Verde la banda de indie rock mendocina que se presentará en la Sala Z el viernes 5 (a las 20, $200, en Blue note Música y oficina de IOPPS); Cuchillagrande el sábado 6 en La Llorona ($200); la banda Viejo empedrado en QQ bar (a las 23, entradas en La Ramada y Cultura Under); desde Mendoza también llega Perras on the beach (19 de julio, 21.30 en Sala Z, $300); Estudio CI presenta, Valdés, una banda cordobesa de house pop (sábado 13, $200 en Mendoza 544 sur). El Casino Del Bono tiene programados el grupo tucumano MP3 de folclore e imitaciones (3 de julio), Los Cuatro Cantores del Alba el 10 de julio; de Bs.As, el XXL Men Show el 13 de julio; el cordobés Rodrigo Bravo (sábado 27); el tucumano Raúl Rojas (miércoles 31), Emanuel Díaz desde Mendoza el sábado 20 y el Paya Martín el 6 de julio. Para niños, el 17 de julio habrá un espectáculo de La Vaca Loca en el Teatro Sarmiento.