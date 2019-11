El dream team solidario. Todos los artistas tuvieron su momento para sacarse fotos. Una postal que recordarán por mucho tiempo.



El salón Palmares, fue el espacio elegido para montar el show solidario Por Vos, organizado por el programa de LV5, "A todo o nada" brindado en la noche del viernes. En esta edición 2019, se vivieron experiencias que pueden escapar a la vista del público, pero que dejan una huella marcada en la memoria de los protagonistas del espectáculo. Son las horas más intensas que viven los artistas al momento de actuar: la previa de la función. Cuando los espectadores fueron ocupando las filas de asientos, el cuerpo artístico se reunió atrás del escenario. Allí, cerca de 10 operadores y técnicos -que venían trabajando durante tres días continuados conectando cables, monitoreando equipos y haciendo las pruebas de sonido- tenían los llamados "fierros" a punto y con los instrumentos afinados para que los ejecutantes se dedicaran solamente a tocar. La ansiedad siempre está latente, pero es diferente de cómo cada uno de los músicos prefiere neutralizarla. Unos se ponen a hacer ejercicios de relajación; otros en cambio prefieren calentar un poco las cuerdas vocales; estirar brazos y cuello; caminar bastante y tomar agua; son algunas de las prácticas habituales. Algunos son un poco cabuleros, pero sin admitirlo abiertamente, por ejemplo Claudio Videla cuenta que siempre le gusta entrar a escena pisando el pie derecho. Lucio Flores, por su parte, prefiere practicar yoga: "es muy bueno, lo recomiendo. Mentalmente, éste es el momento donde uno elige ponerse nervioso o disfrutar". Sin embargo, los imprevistos y las circunstancias adversas, siempre pueden suceder. Emanuel Rodríguez, quien estaba asignado a usar la batería, se enfermó ese día y había que rápidamente tratar de suplir esa importante ausencia. Como buen capitán de barco en aguas tormentosas, Lucio escogió a Cristian Jorquera (el tecladista de la banda) para que ocupe el puesto y la verdad que fue un gran acierto. Porque al final de la jornada, bajó las escaleras del escenario como un héroe para los músicos, que lo aplaudieron y ovacionaron por su actuación. "Tuvimos una baja importante porque "Facha" tenía mucha fiebre. Pero bueno, cualquier cosa puede fallar y aun así, tenemos un grupo de artistas impresionante. Cuando subís, el escenario tiene algo mágico, ahí se demuestra la honestidad absoluta del artista", puntualizó. Por su parte, Cristian Calderón, uno de los referentes de la Comparsa Unidos por el Ritmo de Villa Paula, manifestó antes de actuar: "tenemos mucha alegría de que nos tengan en cuenta para ayudar a los niños de la escuela, es un reconocimiento al arte que hace la comparsa".

La alegría de los niños fue infinita

Los niños que formarán parte de la nueva orquesta de la Escuela Juan E. Pestalozzi. Juntos asistieron al show y quedaron entusiasmados, cantando y bailando a la par de los músicos. El intendente Fabián Gramajo les regaló remeras, pantalón y zapatillas, que servirán de uniforme con el que contará la futura orquesta escolar.



En la celebración del espectáculo Por Vos, unos 50 niños pertenecientes al turno mañana de la Escuela Juan Enrique Pestalozzi, asistieron presentes como los invitados más importantes, porque ellos serán los beneficiados para la creación de una orquesta escolar que tendrá la institución de la cual forman parte. De los fondos recaudados por los sponsors se comprarán instrumentos de cuerdas para comenzar con las clases. Los chicos se mostraron impactados por el show y varios usaron sus teléfonos para tomar fotos como recuerdo. Bailaron y cantaron al ritmo musical de los artistas. Mariana Robledo una de las docentes de tercer grado contó: 'estamos muy emocionadas. Fue un día que se los sacó de la rutina diaria, quedaron todos entusiasmados'. Mientras que la profesora de música Cecilia Echegaray explicó que 'los chicos no tienen instrumentos y como no conocen lo que es una orquesta, este proyecto servirá para que una a la comunidad, con la familia y sea una fuente de motivación para descubran otros aspectos de la música y también, despertar ese don o talento para que les sirva como iniciativa y puedan encaminarse en la vida, con disciplina y socialización'. La directora de la escuela, Silvia Morito, dijo que: 'Nosotras las docentes, el personal de servicio y los niños quedamos felices. Nuestra institución es muy vulnerable, los niños tienen realidades muy duras, sumado a eso la grave situación económica del país. Participar en un show de esta calidad, fue para ellos una experiencia única'. Por otro lado, comentó: 'Estamos agradecidos por habernos elegido y brindado esta oportunidad. Los chicos me comentaban '¡Seño viste cómo sonaba, que bonito como cantan!'. También los padres estaban muy contentos dejaron muchos comentarios que ojalá se repitiera este show'.

La arenga. 'Gracias por el compromiso", les dijo Leo Quiroga, quien animó y motivó a todo el elenco, antes de subir a escena. Para cualquier intérprete -hasta el más experimentado- siente que cada vez que debe subir al escenario, sienten como si se tratara de la primera vez que deben mostrarse ante un público.

El equipo periodístico de 'A todo o nada' (Victoria Olaechea, Julio Turcumán, Ivana Sillero y Gabriela Moreno) en la apertura de la transmisión en directo del recital por Internet. Hubo entrevistas y comentarios en la recepción de los invitados.

La ministra de Turismo y Cultura de la provincia, Claudia Grynszpan, una de las tantas autoridades gubernamentales presentes en el espectáculo. Compartió la primera fila con el intendente de Chimbas Fabián Gramajo y el gobernador, Sergio Uñac, junto a Andrés y Francisco José Montes, Lucrecia Silvestri y Gabriela Gil.

En el primer piso del complejo, la sala de espera. Allí, entre las más desestructuradas del elenco artístico y quién más hacía chistes, era Noemí Videla. La cantante trajo su equipo de mate y compartió varias rondas entre sus colegas.

Las pasistas de la Comparsa Unidos por el Ritmo, en sesión de maquillaje. Mientras tanto, los ritmistas y percusionistas preparaban sus trajes de corazones e instrumentos, con la temática de Alicia en el País de las Maravillas.

Martina Flores, Carlota Belaustegui y Noemí Videla, tomando muchas selfies antes de la función. Con mucho look y glamour, las intérpretes disfrutaban a pleno la noche en un clima amistoso y de camaradería entre colegas musicales.

El plan de operaciones. Quien va primero, quien segundo... Detrás del escenario, ultimando detalles y ordenando las partituras del repertorio. Para respetar la grilla de los artistas, los tiempos y el orden de salida. Nada quedaba suelto al azar.

Misión cumplida. La enorme alegría que sintieron los músicos al terminar el espectáculo. Muchos abrazos y brindis entre amigos y familiares. Las mujeres del elenco chocaron las copas para decir salud por el resultado del show. Ahora, la próxima parada: Albardón.



FOTOS MARCOS URISA